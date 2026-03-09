Lluvias en Bogotá dejan inundaciones, granizo y un carro atrapado en deprimido de la 94

Inundación en el deprimido de la 94 Foto: Bombero de Bogotá

Un fuerte aguacero que cayó la tarde de este lunes sobre el norte de Bogotá dejó, de nuevo, inundaciones en varias vías, caída de granizo y emergencias atendidas por organismos de la ciudad en distintos puntos de la capital.

Según reportes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), en el sector de la calle 127 con carrera 2 se registró un acumulado cercano a los 56 milímetros de lluvia en apenas dos horas, una cantidad que equivale aproximadamente al volumen de 22 piscinas olímpicas.

Las precipitaciones provocaron inundaciones en varios puntos de la avenida Novena, especialmente entre las calles 109 y 116, así como en el deprimido de esa misma vía, uno de los corredores que con frecuencia presenta encharcamientos durante episodios de lluvia intensa.

Además del aguacero, entre las calles 130 y 127, en el tramo comprendido entre las carreras Séptima y 11, se reportó caída de granizo. Hasta el momento no se han reportado afectaciones a viviendas ni personas lesionadas.

Las lluvias también se desplazaron hacia otras zonas del nororiente de la ciudad, incluyendo sectores de Chapinero, Barrios Unidos y el oriente de Suba.

Se presentaron, además, largos trancones en la carrera Séptima en las localidades de Chapinero y Usaquén, particularmente en los siguientes puntos:

Cra. 7 con calle 106

Cra. 7 con calle 127

Cra. 15 con calle 100

Cra. 7 con calle 74

Inundación en el deprimido de la calle 94

Las fuertes precipitaciones también generaron emergencias en otros corredores de la ciudad. En el deprimido de la calle 94 con NQS, un vehículo quedó atrapado debido a la acumulación de agua en el paso a desnivel.

Equipos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizaron la recuperación del automóvil, mientras que las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

#AEstaHora el director @OrlandoMolanoP se encuentra en el deprimido de la calle 94 con NQS, donde las lluvias de las últimas horas superaron la capacidad hidráulica de las bombas, que han estado operando de manera continua para controlar la situación.



En un trabajo articulado… pic.twitter.com/YgdKxeLBeK — IDU Bogotá (@idubogota) March 9, 2026

De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, las lluvias de las últimas horas superaron la capacidad hidráulica de las bombas del deprimido, que operaban de manera continua para evacuar el agua acumulada.

En el lugar se adelantaron labores de limpieza y drenaje con apoyo de varias entidades del Distrito para habilitar nuevamente el paso vehicular.

Caída de árboles y labores

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá también atendió emergencias relacionadas con las lluvias en el norte de la ciudad.

El equipo de expertos realizo labores de desinundación y de tronzado de varios árboles que cayeron o presentaban riesgo de colapso en distintos puntos ubicados entre las calles 100 y 130, y entre las carreras Séptima y Novena.

Según los reportes preliminares, estas emergencias no dejaron personas lesionadas.

🚨 Realizamos la recuperación de un vehículo que quedó atrapado, por las fuertes lluvias, en el deprimido de la Calle 94. No se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/rKOHXMcV5V — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 9, 2026

Monitoreo y atención de emergencias

Las autoridades distritales mantienen seguimiento a las condiciones meteorológicas mientras se atienden los reportes ciudadanos.

El Distrito adelanta trabajos coordinados entre organismos de gestión del riesgo, movilidad, acueducto y bomberos para mitigar los efectos de las lluvias y restablecer la movilidad en los corredores afectados.

Las emergencias relacionadas con inundaciones, caída de árboles o afectaciones por lluvias pueden ser reportadas a través de la línea 123.

