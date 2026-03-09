¿Le gustaría tocar el fósil de un dinosaurio? Ahora, puede hacerlo en Bogotá

En La Guajira, en la zona de operaciones de Cerrejón, se han encontrado fósiles de tortugas gigantes. Foto: Cortesía

En las próximas semanas, las personas que pasen por la avenida Jiménez, cerca al Museo del Oro en el centro de Bogotá, podrán ver en el pedestal de la plazoleta de la Universidad del Rosario —el espacio en donde fue derribada una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada durante el paro nacional de 2021— una escultura de un Perijasaurus lapaz, un dinosaurio herbívoro de cabeza pequeña y cuello largo. La obra...