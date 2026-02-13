Lluvias en Bogotá superan hasta en 160 % promedios históricos y mantienen alertas activas

Afectados por las inundaciones, lluvias y el desbordamiento del Rio Tunjuelito en el Barrio La Isla del Sol en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias registradas en lo corrido de 2026 han tenido un comportamiento atípico en Bogotá, con acumulados que superan entre un 120 % y un 160 % los promedios históricos para los meses de enero y febrero, tradicionalmente caracterizados por bajas precipitaciones en la capital.

En contexto: Desde Bogotá: así puede ayudar a los damnificados por las inundaciones en Córdoba

Así lo advirtió el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), que alertó sobre anomalías significativas en distintas zonas de la ciudad. Durante enero, varios sectores registraron lluvias muy por encima de lo habitual, mientras que en los primeros once días de febrero ya se evidencian incrementos anómalos, particularmente en Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

Uno de los episodios más representativos ocurrió el pasado 11 de febrero en la localidad de Usaquén, donde en apenas 67 minutos se acumuló el 68 % de la lluvia que normalmente se registra durante todo el mes, una situación que incrementa el riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con el análisis meteorológico del Distrito, las condiciones lluviosas se mantendrán al menos hasta la tercera semana de febrero, con eventos de intensidad moderada y la posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizo. Aunque se prevé una disminución gradual hacia finales de mes, las autoridades recordaron que a mediados de marzo iniciará una nueva temporada de lluvias, como es habitual en ese periodo.

Se mantienen las alertas

“El llamado es a no bajar la guardia. Aunque se espera una reducción temporal, es fundamental que la ciudadanía adopte medidas de prevención para evitar situaciones críticas ocasionadas por la lluvia”, señaló el director del IDIGER, Guillermo Escobar Castro.

Ante este panorama, el Instituto mantiene en alerta permanente a los equipos de respuesta y atención de emergencias e insiste en la corresponsabilidad ciudadana. Entre las recomendaciones están la limpieza de canales, bajantes y rejillas en viviendas, el aseguramiento adecuado de techos y cubiertas, el mantenimiento de bombas en edificaciones con sótanos y la correcta disposición de residuos para evitar el colapso del sistema de alcantarillado.

El Distrito recordó que la información sobre lluvias, alertas y condiciones de riesgo puede consultarse en tiempo real a través del Sistema de Alerta de Bogotá, herramienta clave para anticipar emergencias y reducir impactos durante la actual temporada de precipitaciones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.