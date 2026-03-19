Lluvias generan 14 emergencias en zonas de Cundinamarca: Facatativá concentra la crisis

La actual emergencia invernal deja 14 emergencias en múltiples puntos del departamento. Facatativá, el centor de la crisis. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Las lluvias de las últimas horas volvieron a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial y de drenaje en varios puntos del departamento de Cundinamarca. Al menos 14 emergencias se registraron en distintos puntos del departamento, con afectaciones a vías, movilidad y sectores residenciales, principalmente por desbordamientos de ríos y movimientos en masa.

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Uno de los casos más delicados se reporta en Pacho, donde el río Negro se salió de su cauce y provocó pérdida de banca en una vía departamental. Las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar, en sectores como Mata de Guadua y Cucharal, resultaron afectadas. Allí, además, un deslizamiento obligó la evacuación preventiva de una vivienda y el desbordamiento impactó el puente Pasuncha.

En San Francisco, aunque no se reportan daños directos a viviendas, la situación compromete un corredor clave: la vía Bogotá–Villeta. A la altura de los kilómetros 41 y 42 se registran múltiples remociones en masa. En uno de estos puntos, un deslizamiento comprometió un tractocamión sin dejar personas lesionadas, mientras continúan las labores para mantener habilitado el paso.

Facatativá, epicentro de las emergencias

De acuerdo con los detalles entregados por las autoridades, en Facatativá donde se concentra el panorama más complejo. Las inundaciones y el colapso del sistema de drenaje ya dejan afectaciones en al menos 26 barrios y sectores, tanto en zona urbana como rural. Entre ellos están Paraíso, Girardot, Villas de Manjuí, La Paz, San Benito, Monarcas, Sauzalito, Torres de San Carlos, San Cristóbal, Molinos, Santa Rita y Las Quintas, así como centros poblados como San Rafael Bajo y Villa Miriam.

Tenemos graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más… pic.twitter.com/hjOTcI1REt — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 18, 2026

A esto se suman emergencias en veredas como Mancilla, La Selva, Corinto, Los Manzanos, La Tribuna y Moyano, además de sectores como Cuatro Esquinas de Bermeo y Colibrí. En estos puntos se reportan inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales.

En el sector Colibrí, sobre la vía Facatativá–El Rosal, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales, mientras que en corredores como Piedra Gorda y Loma Linda —en la vía hacia Villeta— se registran nuevas complicaciones para la movilidad.

Emergencias en otros municipios

Otros municipios también reportan emergencias. En El Peñón, el desbordamiento de quebradas generó inundaciones en la vereda Guanacas y en el casco urbano, agravadas por el colapso del alcantarillado. En Soacha, barrios como San Mateo, Quintanares y sectores de la Autopista Sur presentan anegaciones.

Las cifras recientes confirman que no se trata de hechos aislados. En lo corrido de 2026, el departamento acumula 117 emergencias asociadas a lluvias, con afectaciones en 11 provincias y 50 municipios. Solo en marzo se han registrado 37 eventos, entre ellos 20 movimientos en masa, 13 inundaciones, cuatro vendavales y una tormenta eléctrica.

Las intervenciones, que a esta hora continúan, buscan restablecer la movilidad en los puntos críticos. En paralelo, en Guayabetal, incendios forestales registrados en las veredas Gásquez y La Mesa fueron controlados, en medio de un panorama que refleja la simultaneidad de riesgos en el territorio.

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