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Lo que las empresas buscan y no encuentran: así está la demanda laboral en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo realizó un mapeo sobre el mercado de trabajo en la capital, el cual demanda principalmente bachilleres y personas con menos de un año de experiencia. El reto: la formación educativa no siempre suple la oferta laboral.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
08 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
La encuesta reveló que 7 de cada 10 empresas apostaron por la inclusión laboral. / Gustavo Torrijos
La encuesta reveló que 7 de cada 10 empresas apostaron por la inclusión laboral. / Gustavo Torrijos
Foto: Gustavo Torrijos

¿Qué tipo de talento buscan las empresas y dónde están las oportunidades laborales? Estas fueron las preguntas base de la nueva encuesta sobre demanda laboral en Bogotá, que realiza cada cuatro años la Secretaría de Desarrollo Económico. La información le permitirá diseñar mejores programas de formación y empleo, alineados con las necesidades de un tejido empresarial que se sigue fortaleciendo.

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María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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