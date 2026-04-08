Lo que las empresas buscan y no encuentran: así está la demanda laboral en Bogotá

La encuesta reveló que 7 de cada 10 empresas apostaron por la inclusión laboral. / Gustavo Torrijos Foto: Gustavo Torrijos

¿Qué tipo de talento buscan las empresas y dónde están las oportunidades laborales? Estas fueron las preguntas base de la nueva encuesta sobre demanda laboral en Bogotá, que realiza cada cuatro años la Secretaría de Desarrollo Económico. La información le permitirá diseñar mejores programas de formación y empleo, alineados con las necesidades de un tejido empresarial que se sigue fortaleciendo.

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