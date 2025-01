Buscan a mujer que habría golpeado y abusado de su hijastro

En Bogotá, entre enero y agosto de 2024, Medicina Legal practicó más de 2.000 exámenes por posibles delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. EFE/ Nina Osorio Foto: EFE - Nina Osorio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 26 de enero, la SubRed de Servicios de Salud Sur Occidente, emitió un comunicado informando que en horas de la madrugada, el Hospital Pediátrico Tintal, atendió a un niño de 4 años, quien llegó en compañía de su madre y uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según el comunicado, tras el examen físico, los galenos determinaron que el menor presentaba “múltiples traumas en su superficie corporal”. Ante esta situación, indicaron, activaron la ruta de atención de violencias y por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital de Kennedy, donde fue intervenido quirúrgicamente y está bajo observación médica.

“Adicionalmente, nuestro equipo de psicología y trabajo social, brinda acompañamiento a la familia en este difícil momento”, concluyó la SubRed Sur.

Lea más: Cuando los menores están en medio de una justicia lenta

Al señalado abuso físico, la línea investigativa de la Policía Judicial, señaló que el menor presuntamente también fue abusado al parecer por la misma mujer que lo golpeó y es la pareja sentimental de su progenitora.

“Se dispuso un componente de investigación judicial quienes realizan las labores de campo que permita dar con la captura del responsable. Solicitamos a la ciudadanía que quien tenga información alguna con este caso, tome contacto a la línea de emergencias 123 o 141 del ICBF. Repudiamos el hecho registrado”, sentenció la teniente coronel, Nancy Cardozo, comandante de la Estación de Kennedy.

Según conoció Red + Noticias, la supuesta agresora se pronunció en sus redes sociales y aseguró que “todo es mentira”. “Yo no tenía al cuidado al niño cuando sabe perfectamente que me encontraba con ella en el establecimiento donde trabaja. Ella tiene problemas mentales y no ha querido entregar el celular donde están las pruebas”.

Entre enero y agosto de 2024, cada día ingresaron 141 niñas y niños al sistema de protección del ICBF, de los cuales el 66 % llegó por violencia sexual, negligencia, condiciones especiales de los cuidadores o violencia física. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, reconoció que hay que mejorar los tiempos de respuesta, para que la institución sea más efectiva. Para ello, indicó, están construyendo un sistema de justicia familiar, de manera que haya una trazabilidad de la situación del niño y la del presunto agresor.

Le puede interesar: Violencia intrafamiliar en Bogotá: siete de cada 10 víctimas son mujeres

“Tenemos normas para casi todas las circunstancias que puedan afectar a los niños y niñas, pero lo que necesitamos es un proceso de articulación y de implementación que vaya más allá de un sector de gobierno y alcance toda la sociedad. Significa que cada uno de los servicios sean articulados de manera intersectorial en el territorio y reducir los tiempos de respuesta frente a una alerta. En eso nos vamos a concentrar en los próximos períodos”, dijo Cáceres.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.