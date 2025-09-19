Lo que se sabe del asesinato de una mujer encontrada a la orilla del río Tunjuelo

El hallazgo fue reportado la tarde del miércoles. La mujer tenía heridas de arma blanca. Foto: Archivo Particular

Un lamentable hallazgo se reportó en la localidad de Bosa el pasado miércoles. A la orilla del río Tunjuelo, entre el barrio Islandia y Remanso, la comunidad encontró a una mujer sin vida, con múltiples heridas en su cuerpo y signos de tortura. Las autoridades a cargo de la investigación barajan varias hipótesis.

De acuerdo con reportes conocidos por este diario, cerca de las 2:00 de la tarde del miércoles 17 de septiembre, unidades disponibles del Remanso recibieron el reporte del hallazgo realizado por vecinos de los barrios que colindan con el río. Al llegar al lugar, la multitud rodeaba el cadáver de la mujer.

Posteriormente, los análisis confirmaron que, como Yeny Ximena Ordóñez Gómez, fue identificada la mujer asesinada. Otros reportes indican que antes de su hallazgo, se había reportado la desaparición de la víctima, un día antes, aspecto que continúa en indagación por parte de las autoridades competentes.

¿Qué se sabe del crimen?

Lo que más llamó la atención de los investigadores, son las heridas y la violencia desmedida que presentaba el cuerpo de la víctima. Entre estas, informes mencionan, no solo lesiones en diferentes partes del cuerpo causadas con arma blanca, sino también, señalan que no contaba con la muñeca izquierda. También se encontraron signos de violencia en su cabeza.

Con estos indicios, se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y motivaciones de este violento asesinato. Entre las hipótesis, en el reporte inicial, no se descarta que haya sido un “ajuste de cuentas”, no obstante, aún faltan muchas pistas por recabar para dar con los responsables de este nuevo crimen.

Violencias contra mujeres, en alza

Las cifras de violencia de género en sus distintas modalidades continúan la senda del asenso y exigiendo una respuesta tanto de las autoridades, como de las estructuras sociales y culturales de la ciudad. Solo en 2024, 116 mujeres fueron asesinadas en Bogotá. Asimismo, la capital del país registró un repunte en los casos de violencia intrafamiliar, con más de 30.000 casos de violencia intrafamiliar.

Pero incluso, el comienzo de 2025 no ha evidenciado un cambio en esta tendencia, lo cual preocupa a las mujeres y a las autoridades. Solo en enero de 2025, seis mujeres fueron asesinadas y se presentaron 2.436 casos de violencia intrafamiliar; 286 delitos sexuales y 553 lesiones personales contra mujeres.

Parte de este panorama se debe a la hostilidad de la capital frente a las mujeres. El 75% de las mujeres en Bogotá consideran que la ciudad es peligrosa durante la noche. Esta percepción se sustenta en los datos de violencia y la falta de medidas de protección efectivas.

