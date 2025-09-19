Clan familiar tenía emporio de chance y lotería ilegal en plazas de mercado

Un fiscal les imputó el delito de concierto para delinquir. Foto: Archivo Particular

En una operación coordinada, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a 10 integrantes de una familia señalados de comercializar lotería y chance de manera fraudulenta en Bogotá. Se hacían llamar ‘El Dorado’ y mantenían sus operaciones ilegales en barrios de Los Mártires.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, cuya investigación permitió realizar diligencias de registro y allanamiento, con apoyo del Ejército Nacional, en los barrios Santa Fe y Paloquemao. En los operativos judiciales, incautaron dinero en efectivo, colillas de chance manual diligenciadas, libretas y plantillas, presuntamente, de las finanzas ilícitas, 11 celulares, 3 computadores portátiles.

Cabe recordar que en Colombia, los recursos obtenidos como producto de los juegos de suerte y azar tienen como destinación exclusiva la financiación de los servicios de salud de los colombianos, razón por la cual la realización de cualquier juego de suerte y azar requiere de una autorización.

¿Quiénes son los detenidos?

Entre los capturados está José Ricardo Castro Pacheco señalado cabecilla, quien sería el encargado de pagar la nómina de todos los involucrados en el entramado ilícito y reunir el dinero para cubrir los premios. Junto a él también está su compañera sentimental, Luz Marina Caballero Velandia y sus dos hijos Andrés Ricardo Castro Caballero y María Fernanda Castro Caballero con quienes habría conformado el negocio.

Los demás capturados presuntamente cumplían roles relacionados con ubicar y cooptar a vendedores de chance, realizar recorridos en los puntos de venta para entregar talonarios y colillas, y verificar los listados de jugadores y ganadores para coordinar los pagos.

De acuerdo con las pruebas obtenidas, esta familia obtenía rentas mensuales de hasta 150 millones de pesos. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Los cargos no fueron aceptados por ninguno de los integrantes, no obstante, un juez de control de garantías, el cabecilla de la organización, irá a parar a la cárcel, mientras que los demás seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras sigue el proceso.

Agente encubierto logró caída de clan familiar que lideraba microtráfico en Usme

No es la primera vez que una familia cae delinquiendo en la capital. En mayo de este año, y tras un año de investigación y seguimientos, seis personas que conformaban la banda de microtráfico conocida como ‘Los de la U’, fueron capturadas en la localidad de Usme, localidad en donde dominaban la venta de estupefacientes. Varios de los capturados pertenecen a un mismo núcleo familiar.

La banda, cuyo centro de operaciones estaba ubicado en el sector de Monte Blanco de la mencionada localidad, fue infiltrada por un agente de la Policía que logró descifrar su funcionamiento interno y recopilar el material probatorio necesario para la captura de los cinco hombres y la mujer que integraban la red.

Simulando ser un consumidor asiduo de sustancias, el agente infiltrado atestiguó la manera en que operaban: utilizaban como fachada un cambuche instalado en un predio con escombros, a donde llegaban principalmente personas en condición de calle a comprar bazuco. Además, algunos de los expendedores que surtía la banda, mantenían ocultas las dosis en los contadores de gas de las residencias del sector.

