Los bogotanos escogieron: así se “bautizaron” las 16 estaciones del Metro

Durante más de un mes, miles de bogotanos se conectaron a través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, y de la página web de la Alcaldía Mayor, para elegir entre las opciones propuestas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza en más del 78 % y para este año, se proyecta la terminación de los 24 kilómetros de viaducto y, en paralelo, la empresa afina detalles en materia de funcionalidad.

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Este miércoles, la Empresa Metro anunció el nombre final de las 16 estaciones, de las cuales 3 fueron escogidas por la ciudadanía luego de una votación pública que duró un mes y en la que más de 44 mil bogotanos participaron virtualmente.

Los resultados finales definieron entonces que la estación 3 se llamará Ciudad Kennedy (6.269 votos); la estación 4, bautizada como Timiza con 9.601 votos; y la estación 10, nombrada como Santa Isabel con 7.710 votos.

Los nombres de las demás estaciones están asociados a hitos geográficos de su entorno o a la estación de Transmilenio con la que tienen correspondencia.

Estación 1: Gibraltar

Estación 2: Portal Américas

Estación 5: Hospital de Kennedy

Estación 6: Avenida Boyacá

Estación 8: Puente Aranda

Estación 9: SENA

Estación 11: Hospital (HOMI)

Estación 12: Avenida Jiménez

Estación 13: Central

Estación 14: Calle 45

Estación 15: Calle 63

Estación 16: Calle 72

Así cambiarán los barrios alrededor del Metro de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio un nuevo paso en la transformación urbana que acompañará la construcción de la Primera Línea del Metro. Este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 229 de 2026, una herramienta de planificación que busca reorganizar el desarrollo de la ciudad alrededor de las futuras estaciones del sistema.

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La iniciativa contempla la creación de 13 Áreas de Integración Multimodal y sus respectivos Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, ubicados desde la estación 1 hasta la 16 de la Línea 1 del Metro.

La idea es que estos sectores evolucionen hacia entornos donde los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a servicios, comercio, vivienda y transporte sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

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