Los cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: vías y horarios

Bogotá implementará cierres viales temporales y medidas especiales de movilidad durante el fin de semana del 8 de marzo con el fin de facilitar el acceso a los puestos de votación y garantizar la seguridad durante las elecciones al Congreso de la República. Las restricciones afectarán puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en sectores con alta concentración de votantes como Corferias y la Plaza de Bolívar, así como en distintos barrios de varias localidades.

En ese orden de ideas, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que algunos cierres comenzarán desde el sábado 7 de marzo y se extenderán, según el caso, hasta el lunes 9 de marzo. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar el uso del vehículo particular y priorizar el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie para reducir congestiones durante la jornada electoral.

Cierres viales en Corferias

Uno de los principales dispositivos de movilidad se concentrará en el entorno de Corferias, donde se ubica uno de los mayores puestos de votación del país. Allí habrá restricciones en el perímetro comprendido entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la avenida de las Américas y la calle 26.

Tenga en cuenta que el ingreso vehicular estará restringido y solo se permitirá el acceso a residentes acreditados y servicios de emergencia. Los votantes podrán acceder principalmente por la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza, mientras que los accesos habilitados al recinto estarán ubicados sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Además, durante la fase de escrutinios —entre las 3:00 p. m. del 8 de marzo y la 1:00 p. m. del 9 de marzo— se aplicarán cierres adicionales en la calzada norte de la avenida La Esperanza, en tramos de la calle 25 y la carrera 37, así como en la calzada oriental de la carrera 40. En ese periodo, los vehículos oficiales deberán ingresar por la avenida El Dorado con carrera 39.

Restricciones en el centro y la Plaza de Bolívar

En el centro de la ciudad también habrá restricciones de tránsito en el perímetro de la Plaza de Bolívar. El cierre regirá entre la carrera 8 (entre calles 12B y 10) y la calle 10 (entre carreras 9 y 8), desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 8:00 p. m. del domingo 8 de marzo.

El acceso peatonal estará habilitado por la carrera 9 a la altura de la calle 12B, con el objetivo de mantener el flujo de ciudadanos hacia los puntos de votación sin afectar la seguridad del sector.

Otros barrios con cierres temporales

Las restricciones también se aplicarán en los alrededores de varios puestos de votación ubicados en barrios de diferentes localidades de la ciudad. Entre ellos se encuentran sectores de Usaquén, Chapinero, Usme, Bosa, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

Los cierres se concentrarán principalmente en zonas cercanas a sedes de votación como Canaima, Chicó Norte, Usminia, Danubio Azul, La Estación, San Pedro, Santa Teresa, Parque Fundacional de Suba, Imprenta Nacional, Veraguas, La Asunción y Estrella del Sur, entre otros puntos donde se prevé alta afluencia de votantes.

Rutas alternas recomendadas

Para mitigar el impacto en la movilidad, las autoridades definieron corredores alternos. En el caso de Corferias, quienes circulen habitualmente por la calle 25 deberán usar la calle 26 para conectarse con la avenida NQS.

Los conductores que transiten por la carrera 40 podrán tomar hacia el norte la avenida de las Américas y la carrera 50, o desplazarse hacia el sur utilizando la calle 26 hasta la NQS.

En el sector de la Plaza de Bolívar, quienes se movilicen por la carrera 8 en sentido norte-sur deberán tomar la calle 12B hacia el occidente, continuar por la carrera 9 al norte, luego por la calle 17 y finalmente usar la carrera 10 para retomar el sentido sur.

Los conductores que circulen por la carrera 9 hacia el norte deberán desviarse por la carrera 10.

Operativo de movilidad y logística electoral

La logística también contempla cierres en el sector de Montevideo, en Fontibón, donde se almacenan las bodegas de material electoral.

Desde la 1:00 a. m. del 7 de marzo se restringirá el tránsito en la carrera 68B entre calles 13 y 11 (sentido norte-sur) y en la carrera 68D entre calles 11 y 13 (sentido sur-norte). Estas medidas se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo 8 de marzo y solo permitirán el paso de vehículos vinculados a la operación electoral.

Durante la jornada, la Secretaría de Movilidad desplegará más de 700 agentes de tránsito y cerca de 60 grúas para regular el tráfico y atender incidentes. El Centro Operativo de Emergencias y el Centro de Gestión de Tránsito harán seguimiento permanente a los cierres y podrán realizar ajustes de acuerdo con las necesidades del operativo.

Como parte de las medidas logísticas, el domingo 8 de marzo tampoco habrá servicio de Ciclovía en la ciudad, con el fin de concentrar los recursos institucionales en garantizar la movilidad y la seguridad durante la jornada electoral.

