“Los Fronterizos”: así cayó banda de sicarios que operaba en el occidente de Bogotá

18 personas señalas de participar en asesinato selectivo de 11 personas, tres de las cuales fueron asesinadas en el barrio Laureles de Bosa en 2023. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras diez meses de investigación, la Policía y la Fiscalía desmontaron una tenebrosa banda de sicarios conocida como “Los Fronterizos”, grupo que, según las autoridades, operaba en Bosa, Kennedy y en sectores de Soacha como León XIII y Compartir. La organización habría financiado sus actividades con rentas ilegales calculadas en hasta 180 millones de pesos a la semana.

Le puede interesar: Gimnasios al aire libre: templos de actividad física y apropiación del espacio

La investigación llegó a buen puerto gracias al trabajo de tres agentes encubiertos, interceptaciones a más de 50 líneas telefónicas y testimonios de habitantes afectados por el control territorial que ejercía la banda para hacerse con las rentas del microtráfico. Con ese material se habrían esclarecido al menos siete casos que dejaron once víctimas.

Entre los casos de homicidio las autoridades resaltan el crimen de tres personas en el barrio Laureles, en Bosa, ocurrido el 25 de noviembre de 2023.

Casi 20 capturados

Entre los 18 capturados figura quien, de acuerdo con las autoridades, sería el líder del grupo, alias Pollo, de 39 años. También fueron detenidas alias La Madre, una mujer de 50 años, señalada de administrar la venta de estupefacientes en la localidad de Bosa. Cayó, además, Chiquita Brava, señalada de manejar la operación ilegal del grupo en múltiples sectores de Soacha. Según la investigación, la estructura distribuía estupefacientes a domicilio y al menudeo, especialmente en parques y esquinas de Bosa Centro, Laureles y las dos comunas donde tenía presencia en Soacha.

Cabe mencionar que la caída de esta organización se da después de un golpe previo en febrero, cuando tres de sus miembros fueron detenidos y se incautaron armas, munición y un chaleco antibalas. En esta nueva fase, las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos que permitieron ejecutar 18 órdenes de captura. También se decomisaron tres mil dosis de estupefacientes listos para ser distribuidos, 33 celulares con información de la estructura, un arma de fuego, once cartuchos y un arma traumática.

Los 10 hombres y 8 mujeres detenidos, fueron imputados por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Según la Policía, en lo que va del año han sido capturadas 6.537 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas en Bogotá, una de las principales fuentes de violencia en varias localidades. Las autoridades insisten en que continuarán con operaciones contra estas estructuras e invitan a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas a la línea 123.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.