Los más buscados por hurto y homicidio en Bogotá: quiénes son y cómo denunciarlos

Se trata de 4 hombres y una mujer señalados de ser integrantes de la banda conocida como los Egolios, a quienes se les atribuyen varios hurtos a carros de valores y a comerciantes de alto perfil. Estas personas, además estarían involucradas en dos casos de homicidio: el de un policía en 2019, y el del escolta de un esmeraldero en 2024. Durante sus actividades ilícitas usaban prendas privativas de la Policía. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Metropolitana de Bogotá presentó la mañana de este jueves 15 de enero el cartel de los rostros más buscados por homicidio y hurto agravado en la capital del país. En esta ocasión con la particularidad de que el foco está puesto sobre los integrantes del grupo delincuencial conocido como los ‘Egolios’, conformado por cinco personas señaladas de cometer atracos de alto impacto y de estar vinculados con al menos dos homicidios.

Le puede interesar: La brecha que se abre entre la oferta y los intereses de la juventud en Bogotá

De acuerdo con las investigaciones judiciales, esta banda habría operado durante varios años en distintas localidades de la ciudad, concentrando sus actividades ilícitas en Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Su principal objetivo eran los vehículos de transporte de valores, comerciantes de alto perfil y personas vinculadas con el mundo de las esmeraldas.

Su modus operando consistía en suplantar a uniformados de la Policía Nacional mediante el uso de prendas privativas y la adecuación de motocicletas, fórmula a la que le sumaban el uso de armas de fuego.

Los más buscados

El primer rostro que se advierte en el cartel divulgado por las autoridades es el de alias ‘Pinto’, señalado como cabecilla del grupo y responsable de coordinar los asaltos. Según el expediente esta persona obtenía información sobre las víctimas, definía los recorridos tanto de acceso a la víctima como de escape, conseguía armas, vehículos y prendas privativas que les permitían simular procedimientos policiales sin ser detectados. Junto a él aparece alias ‘La Mona’, quien presuntamente también hacía pasar por policía y participaba en la logística de los robos.

El cartel también incluye a alias ‘Michael’, encargado de recolectar el dinero y los objetos de valor tras los atracos; por otro lado, alias ‘Dany’ y alias ‘Gato’, cumplían funciones de transporte y apoyo logístico. Una vez se cometían los millonarios hurtos, generalmente acompañados de altos niveles de violencia.

Los hurtos superan los COP 35.000 millones

Las autoridades les atribuyen al menos seis hurtos a carros de valores, con un monto cercano a los COP 35.000 millones, y tres robos selectivos a comerciantes de San Andresito de San José. Además, los cinco delincuentes que conforman el cartel son investigados por el homicidio de un policía en 2019, en Ciudad Bolívar, y por el asesinato del escolta de un esmeraldero en 2024, en el barrio Siete de Agosto.

“Los delincuentes que hacen parte de este cartel tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego”, señala la Mebog.

Los golpes previos a los “Egolios”

Tras más de un año de seguimientos, interceptaciones y análisis judiciales, en septiembre de 2025 se anunció la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial en municipios de Caldas, Quindío y Santander, donde permanecían ocultos tratando de evitar la acción de las autoridades.

Finalmente, las autoridades recordaron que si usted posee información importante que los lleve a dar con el paradero de alguna de estas cinco personas, puede comunicarse con la línea 123, llamar a la línea segura 3058143837 o reportar los hechos en el correo mebog-sijin@policía.gov.co.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.