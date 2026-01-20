“Los responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados”: Alcalde

La Universidad Externado de Colombia confirmó el hallazgo del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue reportado como desaparecido la noche del jueves 15 de enero de 2026. Foto: Universidad Externado de Colombia

La capital y la comunidad educativa de la universidad El Externado afrontan la pérdida del profesor Neill Felipe Cubides, oriundo de Bucaramanga y asesinado en un presunto hecho delictivo en Bogotá. Mientras la comunidad educativa da un último adiós al maestro, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció acerca de las indagaciones del caso.

“Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, se pronunció el alcalde en sus redes sociales. Y añadió que, “los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”.

Sobre la atención de este hecho, el mandatario local indicó que, desde la tarde del 19 de enero (día del hallazgo) la Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible. “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”, insistió Galán.

Cubides, de 54 años, había sido visto por última vez tras salir de la Clínica del Country, en el norte de Bogotá, luego de acompañar a su esposa y a su hijo menor a una cita en urgencias pediátricas. Su desaparición generó preocupación entre familiares, colegas y estudiantes, especialmente luego de que se conocieran movimientos bancarios realizados horas después de que se perdiera su rastro.

Familia apunta a caso de paseo millonario

En entrevista con Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa del profesor Cubides, advirtió que, de acuerdo con los videos revisados por las autoridades, su esposo salió del área de urgencias pediátricas de la clínica del Country por la salida de la carrera 15, caminó unos metros y abordó un taxi. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.

Horas después, comenzaron a aparecer señales que aumentaron la preocupación de la familia. Alfaro logró ingresar al correo electrónico de Cubides y encontró notificaciones de movimientos bancarios que no cuadran ni con sus hábitos financieros ni con la hora en que se realizaron. Según explicó, entre la 1:25 y la 1:51 de la madrugada se efectuaron tres transacciones: dos retiros por 2 millones y 4 millones de pesos, y una compra por COP 250.000.

Los reportes indican que estas operaciones se hicieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá y prácticamente al otro extremo del último en el que vieron al profesor. No obstante, hasta ahora no se conocen los establecimientos exactos donde se realizaron las transacciones, un vacío que para la familia resulta inquietante y que esperan poder averiguar en las próximas horas.

“Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario”, afirmó Alfaro, quien cuestionó que, de tratarse de un hurto, su esposo continúe desaparecido. “No entiendo por qué no lo han soltado”, señaló Alfaro.

Las autoridades confirmaron que los movimientos bancarios hacen parte del proceso de verificación y análisis, mientras continúa la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido del profesor tras abordar el taxi.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.