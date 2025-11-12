Logo El Espectador
Los vendedores ambulantes en Bogotá y el dilema de recuperar el espacio público

El rebusque choca con la directriz del Plan de Desarrollo: ordenar el espacio público. Mientras la Alcaldía intensifica operativos, los vendedores piden soluciones de fondo y socialización de la hoja de ruta, que no atropelle sus derechos.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
12 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Centenares de vendedores informales de Transmilenio se congregaron frente al Concejo de Bogotá, en protesta por el Artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo, el cual, dicen los vendedores, "criminaliza nuestro trabajo". Se espera una mesa de diálogo este viernes 7 de junio. De no haber resultados favorables para el gremio, bloquearán las troncales de Transmilenio la próxima semana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Plan de Desarrollo de Bogotá tiene una meta clara: asegurar el aprovechamiento del espacio público mediante el control de las zonas con alta concentración de vendedores informales. A su luz, se realizan operaciones y encuestas para, dicen, analizar donde están ubicados estos trabajadores y brindarles oferta institucional. Pero ¿cómo se está armonizando con el derecho al trabajo y su mínimo vital?

