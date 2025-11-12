Los vendedores ambulantes en Bogotá y el dilema de recuperar el espacio público

Centenares de vendedores informales de Transmilenio se congregaron frente al Concejo de Bogotá, en protesta por el Artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo, el cual, dicen los vendedores, "criminaliza nuestro trabajo". Se espera una mesa de diálogo este viernes 7 de junio. De no haber resultados favorables para el gremio, bloquearán las troncales de Transmilenio la próxima semana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Plan de Desarrollo de Bogotá tiene una meta clara: asegurar el aprovechamiento del espacio público mediante el control de las zonas con alta concentración de vendedores informales. A su luz, se realizan operaciones y encuestas para, dicen, analizar donde están ubicados estos trabajadores y brindarles oferta institucional. Pero ¿cómo se está armonizando con el derecho al trabajo y su mínimo vital?

