Los videos de la protesta indígena en Bogotá que terminó en disturbios

Captura de pantalla. Ciudadanos grabaron los enfrentamientos y los divulgaron a través de redes sociales. Foto: Archivo particular

Las calles de Bogotá vivieron disturbios este 19 de octubre por manifestaciones encabezadas por indígenas Embera. Varios videos circularon en redes sociales donde se evidenciaban agresiones que, según el secretario de Gobierno del Distrito, Felipe Jiménez Ángel, escalaron a cinco civiles, siete gestores de convivencia y once policías heridos sin contar los indígenas lesionados durante enfrentamientos con el Esmad.

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de un trino.

El video al que la mandataria hace referencia muestra a un integrante de la Policía siendo agredido por los manifestantes: el uniformado, tirado en el suelo, es golpeado con varios objetos de metal, mientras unos pocos exigen que se detengan las acciones en su contra.

Esto no es protesta social!

Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune!

La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto. pic.twitter.com/u6ZK0pU8Ku — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2022

En otras grabaciones se ve a policías siendo derribados de sus patrullas para luego ser interceptados por los manifestantes con más actos violentos. Se conoce que los hechos comenzaron sobre el mediodía en la carrera Séptima con calle 14, en el centro de Bogotá.

Lea también: “95% de los acuerdos no se han cumplido”: comunidades indígenas protestan en Bogotá.

De acuerdo con la Policía, casi 500 personas se encontraban protestando en el sector y bloquearon la salida de los empleados del lugar. El motivo de la protesta eran los años de incumplimiento del Distrito frente a los compromisos con el pueblo Embera.

En otras grabaciones, se observa a los gestores del Distrito siendo acorralados por los manifestantes para luego ser golpeados con palos de metal y de madera. “Es inaceptable la violencia en contra de los gestores de la alcaldía. Desde las 8.30 a.m. estábamos en una mesa de diálogo con la comunidad Embera. Ante los hechos de violencia intervino la fuerza pública”, dijo el secretario Jiménez.

Es inaceptable la violencia en contra de los gestores de la alcaldía.



Desde las 8.30am estabamos en una mesa de diálogo con la comunidad Embera.



Ante los hechos de violencia intervino la fuerza pública. pic.twitter.com/vlivw6txDp — Felipe Jiménez Ángel 👍 (@felipeangell) October 19, 2022

Los motivos de la protesta indígena en Bogotá

“La protesta fue por los incumplimientos de los acuerdos de mayo y otros acuerdos, pero desafortunadamente la orden de la alcaldía fue una intervención, violando los derechos de la población, de los niños y las niñas, de mujeres gestantes, que estaban ahí. Y pues hasta el momento hay varios detenidos y personas heridas. Ese es la situación incumplimiento de la Alcaldía, que no tienen la disposición de atender, mientras la comunidad indígena se sigue muriendo en el Distrito y vulnerando sus derechos”, dijo Jairo Montañez, uno de los voceros de los indígenas.

Le puede interesar: Indígenas en Bogotá: su crisis solo cambió de escenario.

Sin embargo, el secretario Jiménez afirma que se han garantizado todos los derechos de los Embera y se ha avanzado “en cinco retornos, con más de 2.000 miembros. Además, hemos dispuesto alojamientos temporales para las comunidades asentadas en Bogotá. Hemos cumplido cada uno de los acuerdos. Desde Bogotá, estamos dispuestos al diálogo, pero ante hechos vandálicos, requerimos contundencia y judicialización. Hacemos un llamado al gobierno nacional, para que avance rápido, por su parte, en los acuerdos con la comunidad”.