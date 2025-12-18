Luis Sanabria asume como gerente de la RAP-E: agua y recuperación ecológica marcan la agenda

El boyacense estará en la gerencia de la RAP-E hasta el 2029. El nuevo gerente llega con una agenda marcada por el cambio climático y las recientes contingencias ambientales de la región: protección de páramos, uso eficiente del agua, ecoturismo y seguridad alimentaria. Foto: RAP-E

Antes de que Luis Fernando Sanabria Martínez se siente oficialmente en su despacho, la RAP-E Región Central ya tiene sobre la mesa un movimiento de alto calibre. Un convenio por más de $60.300 millones con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) marca el inicio de la nueva gerencia y pone el foco en un asunto clave para el centro del país: la recuperación de la cuenca alta del río Bogotá y la protección de los páramos.

Sanabria, boyacense y gerente designado para el periodo 2026–2029, asumió el cargo esta semana en un acto formal encabezado por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, presidenta de la Junta Directiva de la RAP-E. Aunque su mandato comenzará el 1 de enero de 2026, el acuerdo con la CAR se lee como una señal temprana de cómo pretende moverse la nueva administración: alianzas técnicas y proyectos de gran escala.

El convenio no es menor. Los recursos se destinarán a restauración ambiental, conservación participativa y manejo integral del agua en una de las cuenca alta del río Bogotá, una de las más golpeadas del país. En la práctica, se trata de intervenir ecosistemas estratégicos que abastecen a millones de personas en Bogotá y en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Meta y Tolima, una región donde la seguridad hídrica actualmente se entiende como una urgencia cotidiana.

Más allá de los discursos, el reto está en la ejecución. La cuenca alta del río Bogotá ha sido escenario de múltiples planes, diagnósticos y promesas que no siempre se han traducido en cambios visibles para las comunidades ni para el ecosistema. Es más, su recuperación y descontaminación aún configuran una deuda histórica con la región. En ese contexto, el convenio con la CAR pone a prueba la capacidad de la RAP-E para pasar del papel a las acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Sanabria habla de “victoria temprana” y agradece la confianza institucional, pero también reconoce que el trabajo será colectivo y de largo aliento. La apuesta de su gestión, según dijo, apunta a resultados medibles desde 2026 y a un enfoque que incluya a campesinos y habitantes rurales, actores que suelen quedar relegados cuando se diseñan políticas ambientales sin el consenso del campo.

El nuevo gerente llega con una agenda marcada por el cambio climático y las recientes contingencias ambientales de la región: protección de páramos, uso eficiente del agua, ecoturismo y seguridad alimentaria.

Por ahora, el acuerdo con la CAR funciona como carta de presentación. Una que despierta expectativas y, al mismo tiempo, obliga a la nueva gerencia a demostrar que esta vez la región no solo firmará convenios, sino que logrará cambios tangibles en los territorios donde el agua, cada vez más escasa, define el presente y el futuro.

La Región Administrativa y de Planificación Especial, RAP-E, fue creada desde septiembre del 2014 y es la primera entidad pública de carácter supradepartamental que impulsa y articula planes de desarrollo económico, social y ambiental de sus territorios asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

