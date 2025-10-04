¡Luz verde! Autorizan el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá tras polémica

Será la cuarta presentación de la banda norteamericana en Bogotá. Foto: AFP - ALEJANDRO MELENDEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El concierto de Guns N’ Roses en Bogotá finalmente ganó el pulzo y se realizará en el Vive Claro. Después de varios días de incertidumbre, reclamos, y una negativa por parte del Distrito en primera instancia, la Secretaría Distrital de Gobierno autorizó oficialmente el espectáculo que la legendaria banda de rock ofrecerá el próximo 7 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural.

La decisión quedó en firme con la Resolución 1484 del 3 de octubre de 2025, documento que repone la medida anterior y devuelve la tranquilidad a miles de fanáticos que temían perder uno de los conciertos más esperados del año.

Le puede interesar: Piques ilegales desatan disturbios en La Macarena: vecinos y moteros chocan.

El cambio de rumbo se dio luego de que la empresa Promotora Colombia S.A.S., encargada de la producción, presentara un recurso de reposición frente a la Resolución 1425 del 29 de septiembre, que había negado el permiso.

Tras una nueva revisión, la Dirección Jurídica del Distrito determinó que el promotor corrigió los documentos pendientes y cumplió con los requisitos exigidos por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

El aval incluyó los conceptos positivos de la Alcaldía Local de Teusaquillo, el IDIGER, los Bomberos de Bogotá, las secretarías de Salud y Movilidad, y la Policía Metropolitana.

Según el acto administrativo, el show podrá realizarse entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m., con aforo máximo de 30.214 asistentes y autorización para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El ingreso se permitirá a mayores de nueve años, siempre que acudan acompañados por un adulto responsable.

La Secretaría de Gobierno recordó que la autorización depende del cumplimiento estricto de las condiciones de seguridad y advirtió que cualquier incumplimiento podría generar la revocatoria inmediata del permiso, además de sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así, tras idas y venidas, el Distrito confirmó que Guns N’ Roses volverá a rugir en la capital. La decisión despeja el camino para un espectáculo que promete llenar de rock y nostalgia el aire bogotano al ritmo de Sweet Child O’ Mine y November Rain.

No obstante, en el ambiente, y sobre todo entre los opositores de la realización de conciertos en el Vive Claro, queda un aire de inconformidad que seguro se postergará durante las próximas semanas, y dejará con la mirada atenta, tanto autoridades como asistentes, de cara a los próximos conciertos programados para el Vive Claro.

Continúe leyendo: Las tensiones políticas tras el caos de las protestas pro-Palestina en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.