Madre denuncia presunto abuso sexual a su hija de dos años en jardín del ICBF

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una madre de familia denunció un presunto caso de abuso sexual contra su hija de dos años, que habría ocurrido en un jardín infantil operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el barrio Ramajal, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Le puede interesar: En imágenes: así fue la emotiva velatón por los niños arrollados en San Cristóbal

Según el relato de la madre, el lunes 10 de noviembre en la mañana dejó a la menor en el centro educativo, como era habitual, y hacia el mediodía recibió una llamada del jardín en la que se solicitaba su presencia urgente en el centro educativo. Al llegar, afirmó, fue interrogada sobre el entorno familiar de la niña antes de poder verla. Cuando finalmente la tuvo frente a ella, notó lesiones en sus partes íntimas.

Versiones encontradas

La denunciante asegura que el personal del jardín insinuó que las heridas podrían haberse producido en casa, en el entorno familiar de la menor, versión que ella rechaza, pues sostiene que la menor se encontraba en buen estado cuando fue entregada en la mañana.

“Yo fui la que la levanté, la vestí y la organicé y la llevé al baño. Como mamá, yo siempre estoy pendiente de mi hija. Le exijo al Bienestar Familiar que me respondan, que me digan qué pasó con mi hija y muestren las cámaras para saber qué pasó, porque yo llevé a mi hija en perfecto estado”, señaló la madre de la menor en entrevista con Noticias Caracol.

Tras conocer los hechos, fue la misma madre de familia la que le dio aviso inmediato a las autoridades para que los procedimientos posteriores se realizaran de acuerdo a los protocolos que establece la ley para estos casos.

Finalmente, la niña fue trasladada al Hospital San Blas, donde permanece bajo observación médica. Según la madre, los exámenes practicados revelaron una enfermedad de transmisión sexual.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció al respecto e informó que una Defensoría de Familia se desplazó al lugar para verificar la situación y garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña. “Hasta el momento, no se ha establecido que la presunta situación haya tenido lugar dentro de los espacios de atención del instituto”, señaló la entidad, que insistió en que los hechos son materia de investigación.

El caso ha generado conmoción en la comunidad del sector y reabre el debate sobre los mecanismos de supervisión y control en los jardines infantiles que operan bajo convenio con el Estado.

Desde el cabildo distrital se exigió celeridad en las investigaciones. “Otra vez un horror que no debería repetirse: una niña de 2 años habría sido víctima de abuso sexual, presuntamente, en un jardín del ICBF en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Exigimos al ICBF y las autoridades que respondan. Urge justicia y medidas reales para proteger a nuestros niños y niñas. Cada omisión institucional también es una forma de violencia”, señaló la concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico).

Mientras se esclarecen los hechos, la prioridad, coinciden las autoridades, debe ser la protección integral y la atención médica y psicológica de la menor y de su entorno familiar.

Así puede denunciar la violencia sexual contra menores

Cualquier persona que conozca un caso de presunta violencia sexual puede denunciar en:

La Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122 o en el sitio web www.fiscalia.gov.co sistema de denuncia virtual: ¡ADenunciar!

CAIVAS (Centro de atención Integral a víctimas de violencias y abuso sexual)

Carrera 33 No. 18 – 33, segundo piso.

URI ((Unidad de Reacción Inmediata)

En la Comisaría de Familia más cercana al lugar de residencia, de manera presencial, si la situación se presentó en contexto intrafamiliar o en la línea telefónica 601- 3808400 ‘Una llamada de vida’.

Reportar, informar u orientar a través de:

Línea 141 ICBF (Cuando la violencia ocurrió fuera de la familia y es un niño, niña o adolescente)

Línea 106 Salud

Línea de emergencia 123

Línea 143 Personería Distrital

Línea de teléfono púrpura: 018000112137 – WhatsApp: 300 755 1846

En la línea telefónica 601-3808400 ‘Una llamada de vida’

Por otro lado, para ampliar la información relacionada puede consultar en detalle la Ruta de Atención a través de este enlace.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.