Madre e hija menor de edad rescatadas tras ser retenidas por hombre armado en Soacha

Una mujer y su hija de tres años fueron rescatadas por la Policía de Soacha tras ser retenidas y amenazadas con un arma cortopunzante por un hombre al interior de su vivienda en la comuna 3 del municipio. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer y su hija de tres años fueron rescatadas por la Policía de Soacha tras ser retenidas y amenazadas con un arma cortopunzante por un hombre al interior de su vivienda en la comuna 3 del municipio. Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del pasado 3 de octubre en un conjunto residencial, cuando el agresor, identificado como Camilo Guerra Peña, expareja sentimental de la madre, ingresó al apartamento y las encerró.

En contexto: Denuncia: estos son los sitios más inseguros para las mujeres en Bogotá

Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de la madre y la niña, lo que permitió que los uniformados llegaran a tiempo. Ante la negativa del agresor a liberar a las víctimas y el riesgo inminente que representaba para la menor, los policías tuvieron que ingresar al apartamento a través de una ventana, encontrando a Guerra Peña amenazando a la niña con un arma cortopunzante.

Según la Policía, al notar la presencia de los uniformados, el agresor intentó agredir con arma blanca a uno de ellos, razón por la cual la Policía reaccionó e hizo uso legítimo de la fuerza para neutralizar la amenaza y proteger la vida de la menor. Acto seguido, Guerra Peña fue trasladado al Hospital Luis Carlos Galán para recibir atención médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía.

El ente acusador solicitó que Guerra fuera enviado a prisión por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

La ruta de atención a las víctimas

Tras el rescate, las autoridades activaron la ruta de atención integral para garantizar la seguridad y el bienestar de la madre y su hija, restableciendo los derechos de la menor y brindando acompañamiento psicológico y legal a la familia.

Este caso evidencia la vulnerabilidad de mujeres y niños frente a la violencia intrafamiliar y subraya la importancia de la denuncia oportuna. Solo en municipios como Soacha, según datos locales, los casos de agresión en el hogar han mostrado un incremento en los últimos meses, convirtiéndose en una prioridad de seguridad y prevención.

Las autoridades insisten en la necesidad de reportar cualquier situación de riesgo a las líneas 123 o 155, recordando que la intervención temprana puede evitar tragedias mayores.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.