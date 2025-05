Madre que descubrió abusos en jardín del ICBF denunció amenazas en su contra

Margie Espinel denunció ataques personales y amenazas que pretenden desviar el foco de la investigación que recae sobre Freddy Castellanos, principal sospechoso que fue enviado a prisión pese a que se declaró inocente. Foto: Archivo Particular

Margie Espinel, es madre de una de las presuntas víctimas de abuso sexual en el hogar infantil Canadá, del ICBF y fue la primera en denunciar los hechos por los cuales Freddy Arley Castellanos, exdocente del centro educativo y principal sospechoso fue capturado.

Margie, una de las voces más visibles del caso, quien además le avisó a las familias de los menores involucrados la situación, publicó un video en redes sociales en donde denuncia que, a raíz de su exposición mediática relacionada con los presuntos casos de abuso, está siendo objeto de amenazas y ha recibido mensajes difamatorios e intimidatorios que buscan “limpiar el buen nombre del sospechoso” y desacreditar su papel de madre y cuidadora.

La denunciante señala que desde se conocieron los casos, varias personas desconocidas han estado rondando la casa de su madre (cuya dirección figura en los registros formales de denuncia) de forma amenazante y que ya les rompieron varios vidrios a modo de advertencia. Incluso señaló, en entrevista con Caracol Radio, que durante las manifestaciones para exigir justicia por el caso, hombres en moto se acercaron a su madre y le tomaron fotos.

Advierte Espinel, además, que no se trata de un caso asilado, pues otras familias cuyos hijos resultaron involucrados en el lamentable caso, también han recibido amenazas y mensajes de advertencia desde que un fiscal le imputó a Castellanos los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos. Ambas conductas agravadas.

Por otro lado, Espinel señala que varias personas han intentado desacreditarla haciendo público su trabajo como modelo webcam para desviar el foco de la investigación en un desesperado intento de “limpiar el nombre y el honor” del señalado responsable.

“Tenemos 10 casos de abuso confirmado y así estén intentando desacreditar mi imagen y mis denuncias por mi trabajo, del cual no me avergüenzo, acá lo importante es que se haga justicia por mi hija y por los demás niños que fueron víctimas de ese señor”, aclara.

Por último, la mujer fue enfática en señalar que así un sector allegado a la institución involucrada pretenda desviar el foco de la investigación con ataques personales, los indicios dejan entrever que el señalado abusador se habría valido de otros integrantes del plantel educativo quienes, por acción u omisión, habrían facilitado su actuar

“(...) Lo que pedimos es que todo el peso de la ley caiga sobre Freddy Castellanos y quienes actuaron como cómplices, la coordinadora y las profesoras. (...) ¿cómo es posible que un niño llore, grite de dolor pidiendo ayuda y nadie lo acompañe? Por qué un profesor es el que tiene qué llevar a los niños al baño?, ¿Dónde está el control del Bienestar Familiar? Aquí hay negligencia y hay complicidad y, como mamá, no voy a parar y no me voy a callar hasta que vea que se hizo justicia en todos los casos", advirtió la joven madre.

Freddy Castellanos, presunto abusador en jardín del ICBF, se declaró inocente

Durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo el pasado 8 de mayo en contra de Freddy Arley Castellanos, principal sospechoso de abusar de varios menores en el jardín infantil Canadá del ICBF, un fiscal de la seccional de Bogotá, le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos. Ambas conductas agravadas. Pese a que el sospechoso no aceptó cargos, fue enviado a prisión.

Fredy Castellanos fue capturado en la mañana del martes 6 de mayo, luego de ser denunciado por tres casos de presunto abuso sexual contra menores entre los 2 y 5 años, al interior del jardín infantil del ICBF, Canadá sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

El caso

El lunes 5 de mayo las denuncias de familiares de varios menores que habrían sido abusados salieron a la luz. En un plantón realizado frente al Jardín Infantil Parques de Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal y en donde habrían sucedido los hechos, decenas de personas denunciaron caso por caso, señalando además vacíos en los protocolos de respuesta del hogar infantil.

Con carteles en mano, madres de familia señalaron como responsable a Freddy Castellanos, quien, dicen, estaba a cargo de un grupo de 21 niños y niñas entre los 2 y 3 años y quien finalmente fue capturado en la mañana de este martes. “Hace una semana nos enteramos de que este funcionario ha venido abusando de los niños dentro de la misma institución. Pero nadie nos da respuesta. Hay menores que están en hospitales”, contó una madre de familia que tiene a su hijo matriculado en dicha institución.

“¿En dónde estaban las profesoras, las auxiliares? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué tenía que llevar a las niñas al baño? Nos da impotencia saber que pudimos capturarlo y se voló. Apenas nos dicen, ‘mamá, toca esperar el proceso". ”Nos decían que no tenían permiso de entrar al baño con nuestros hijos porque ellos debían aprender solitos. Entonces, ¿por qué veían a ese profesor entrar al baño? ¿Por qué lo normalizaban?“, cuestionaron, en medio de los plantones, dos madres de familia.

Actualmente, el jardín infantil se encuentra cerrado por orden preventiva del ICBF e indicaron, a través de un comunicado, que iniciarán actuaciones disciplinarias que permitan establecer si los funcionarios públicos y supervisores del contrato actuaron conforme a las rutas establecidas, ante las denuncias expuestas por las familias.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.