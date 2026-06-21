Mañana accidentada en la Autonorte: dos siniestros viales generan caos en la calle 205

Bomberos atendieron el accidente registrado en la calle 205. Foto: Archivo Particular

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En medio del monitoreo vial por las elecciones de segunda vuelta, se reportaron dos accidentes fuertes la mañana de este domingo 21 de junio en la Autopista Norte. El primero ocurrió entre un tractocamión y una biciusuaria; en otro estaría involucrado un motociclista. Unidades de bomberos tuvieron que rescatar a una ciclista que resultó atrapada en la colisión.

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Los servicios de movilidad reportaron los accidentes en la 205 y 207, sobre las 11:28 de la mañana. Según el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, uno de los siniestros estuvo relacionado con un choque con un tractocamión.

“Realizamos el rescate de una biciusuaria que resultó atrapada, luego de una colisión con un tractocamión, en la Autopista Norte con Calle 205. La paciente fue entregada a ambulancia. Apoya unidad de Tránsito”, señaló el ente de socorro.

En otro accidente, se reportó un choque en el que se vio afectado un motociclista. Unidades de socorro también le prestaron primeros auxilios. Al momento las autoridades no reportan fallecidos.

A las 12:22 p. m., continuaban las labores para restablecer la movilidad tras los siniestros viales registrados en la Autopista Norte con calles 205 y 207, en sentido norte-sur. La situación mantiene la afectación de un carril y genera alta congestión vehicular en el corredor.

Las autoridades recomendaron tomar la carrera Séptima como ruta alterna, mientras agentes de tránsito y el Grupo Guía permanecen en la zona coordinando las maniobras.

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