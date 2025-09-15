Manifestaciones 16 de septiembre en Bogotá: horas y puntos de marchas

Son al menos siete puntos de encuentro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En cabeza del concejal “de los conductores” como se denomina Julián Forero’, Fuchi’, este martes 16 de septiembre se realizará una movilización donde participarán algunos conductores de distintos gremios como motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares, de plataformas de transporte, entre otros.

Dentro del pliego de razones, el cabildante argumentó la operación “sin control y sin autorización de las cámaras fotomulta, los comparendos que son una caja registradora contra el pueblo, los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores, los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales, las obras que están abandonadas y otras sin avances reales, las grúas y patios que se volvieron un negocio de mafias", entre otros.

Esta movilización, agregó el concejal, se da luego de que se cumpliera el plazo el pasado 9 de septiembre para que el alcalde Carlos Fernando Galán, respondiera a una petición escrita firmada por algunos líderes del sector de movilidad, con el fin de realizar una reunión para exponer y dar solución a estas problemáticas.

Hora y puntos de encuentro marcha 16 de septiembre

Son al menos siete puntos de concentración desde donde saldrán las movilizaciones a tempranas horas de la mañana:

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba Calle 95 con carrera 15 Biblioteca Virgilio Barco Carrera 11 con calle 69 Plaza de Bolívar Centro Mayor Autopista sur con Avenida Villavicencio

Desde el Distrito, indicaron que habrá más de 80 gestores de diálogo y señalaron que si bien garantizan el derecho a la protesta pacífica, también lo harán para quienes se movilizan en transporte público y no participan de la misma.

