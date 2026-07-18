Manifestaciones civiles, desfile y otras novedades en la agenda del 20 de julio en Bogotá

Ciudadanos saldrán a manifestarse este 20 de julio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La conmemoración del Día de la Independencia en la capital estará acompañada de varias movilizaciones sociales programadas para este lunes 20 de julio. Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán las distintas actividades.

Al menos siete actividades de movilización social están agendadas: entre marchas, plantones y eventos culturales con reivindicaciones. La mayoría tendrán como punto de llegada la Plaza de Bolívar, por lo que se prevén afectaciones en algunos corredores viales de la ciudad.

Le puede interesar: Soledad: cada vez más jóvenes la sienten y grandes urbes como Bogotá la potencian

Movilizaciones programadas para el domingo 20 de julio

Evento cultural: “Muchas gracias presidente” Hora: 8:00 a. m. Lugar: Carrera 51 Diagonal 58 Sur, parque contiguo al Redentor, barrio Villa Ximena (Tunjuelito).

Marcha: “20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil” Hora: 9:00 a. m. Convoca: Pacto Histórico. Puntos de concentración: Cementerio Central. Planetario Distrital. Calle 72 con carrera Séptima. Carrera 30 con calle 45. Destino: Plaza de Bolívar.

Marcha: “Suroriente por la defensa de Colombia” Hora: 9:00 a. m. Convoca: Alianza por la Vida – Pacto Popular por la Defensa de Colombia. Concentración: Carrera 10 con calle 27 Sur (frente a Dollar City), San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar.

Plantón: “Por la dignidad, la justicia y la transformación social” Hora: 9:30 a. m. Lugar: Universidad Distrital, sede Tecnológica (Ciudad Bolívar). Convoca: Movimiento M-19.

Plantón: “Colombia libre y soberana” Hora: 11:00 a. m. Lugar: Centro Comercial El Ensueño (Ciudad Bolívar). Convoca: Fecode.



Desfile llegará a Ciudad Bolívar

Por primera vez, el tradicional desfile militar y policial del 20 de Julio se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La conmemoración de los 216 años de la Independencia tendrá como escenario principal la avenida Villavicencio.

El desfile comenzará en la transversal 71C, a la altura del semáforo ubicado frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y finalizará en la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Durante el recorrido, las tropas pasarán por sectores como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva. En la jornada participarán integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El evento se realizará el lunes festivo 20 de julio y podrá ser observado por los ciudadanos a lo largo del corredor dispuesto por las autoridades. También contará con transmisión en vivo a través de Canal Institucional.

Cierres viales por el desfile militar en Bogotá

La realización del evento implicará cierres en la avenida Villavicencio, desde la autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Las autoridades recomendaron a quienes se movilicen por el sector consultar con anticipación los desvíos y planear sus recorridos para evitar contratiempos.

La seguridad del desfile y de los ensayos nocturnos estará a cargo de la Décima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía de Bogotá y las secretarías distritales de Gobierno, Seguridad y Movilidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.