Mapa e imágenes de las fuertes lluvias en Bogotá: estos son los sectores en donde más llueve

Lluvias en Bogotá este viernes. Foto: @BogotaTransito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias marcan la jornada en Bogotá este viernes. Al menos siete localidades han sido testigo de fuertes precipitaciones que dejan vías inundadas, colapso en movilidad, pero también sorprendentes imágenes de la granizada. Este es el panorama.

Le puede interesar: La obra que conectará a Bogotá con Funza toma forma: esto trae el nuevo convenio del IDU

Localidades con altas precipitaciones

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, IDIGER, las localidades que registran altas precipitaciones son: Chapinero; Santa Fe; La Candelaria; Los Mártires; Antonio Nariño; Rafael Uribe; y San Cristóbal. Por otro lado, en la Autopista Norte no se presentó afectaciones, más allá de la disminución en la velocidad, por los encharcamientos.

En cuanto a las vías más afectadas por encharcamientos e inundaciones, la Secretaría de Movilidad informa de las siguientes cinco avenidas impactadas:

Av. Boyacá con calle 134

Autonorte con calle 82

Av. Rojas con Av. Chile

Av. NQS con calle 25

Av. Américas con transversal 39 bis

De la mano, IDIGER señaló que se registraron varias emergencias asociadas a colapsos de árboles en Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, para los cuales se encuentran en atención por parte de Bomberos, Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de la ciudad.



Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/X8UUGSmmEg — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

Para consultar el mapa del IDIGER y consultar en vivo las localidades con lluvias, puede ingresar a este enlace.

Caos en el transporte

Las lluvias también afectan servicios públicos de transporte. Transmilenio informó que, debido a la tormenta eléctrica, alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente. “Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan”, señaló la empresa.

Adicional, Movilidad advirtió que redujo la velocidad en la flota troncal: “A esta hora se registran lluvias generalizadas en toda la ciudad. Por seguridad, nuestra flota debe reducir la velocidad, lo que genera mayores tiempos de espera en algunos servicios”

⏰#TMAhora: (2:15 p. m.)



Actualización



⚠️Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente.



Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan. pic.twitter.com/4MEqHvMBOK — TransMilenio (@TransMilenio) November 21, 2025

Siga leyendo: Concierto gratis de la Filarmónica en Bogotá: así puedes asistir el 21 y 22 de noviembre

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.