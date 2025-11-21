Mapa e imágenes de las fuertes lluvias en Bogotá: estos son los sectores en donde más llueve

Escucha este artículo
Las fuertes lluvias marcan la jornada en Bogotá este viernes. Al menos siete localidades han sido testigo de fuertes precipitaciones que dejan vías inundadas, colapso en movilidad, pero también sorprendentes imágenes de la granizada. Este es el panorama.
Localidades con altas precipitaciones
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, IDIGER, las localidades que registran altas precipitaciones son: Chapinero; Santa Fe; La Candelaria; Los Mártires; Antonio Nariño; Rafael Uribe; y San Cristóbal. Por otro lado, en la Autopista Norte no se presentó afectaciones, más allá de la disminución en la velocidad, por los encharcamientos.
En cuanto a las vías más afectadas por encharcamientos e inundaciones, la Secretaría de Movilidad informa de las siguientes cinco avenidas impactadas:
- Av. Boyacá con calle 134
- Autonorte con calle 82
- Av. Rojas con Av. Chile
- Av. NQS con calle 25
- Av. Américas con transversal 39 bis
De la mano, IDIGER señaló que se registraron varias emergencias asociadas a colapsos de árboles en Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, para los cuales se encuentran en atención por parte de Bomberos, Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente.
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de la ciudad.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025
Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/X8UUGSmmEg
Para consultar el mapa del IDIGER y consultar en vivo las localidades con lluvias, puede ingresar a este enlace.
Caos en el transporte
Las lluvias también afectan servicios públicos de transporte. Transmilenio informó que, debido a la tormenta eléctrica, alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente. “Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan”, señaló la empresa.
Adicional, Movilidad advirtió que redujo la velocidad en la flota troncal: “A esta hora se registran lluvias generalizadas en toda la ciudad. Por seguridad, nuestra flota debe reducir la velocidad, lo que genera mayores tiempos de espera en algunos servicios”
⏰#TMAhora: (2:15 p. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) November 21, 2025
Actualización
⚠️Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente.
Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan. pic.twitter.com/4MEqHvMBOK
