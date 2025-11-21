Logo El Espectador
Concierto gratis de la Filarmónica en Bogotá: así puedes asistir el 21 y 22 de noviembre

La Filarmónica de Bogotá realizará dos conciertos gratuitos el 21 y 22 de noviembre de 2025, con entrada libre hasta completar aforo. Le contamos dónde serán, a qué hora llegar y cómo asegurar tu cupo para disfrutar este plan cultural sin pagar un peso.

Redacción Bogotá
21 de noviembre de 2025 - 03:15 p. m.
Filarmónica de Bogotá
Filarmónica de Bogotá
Foto: Kike Barona - Filarmónica de Bogotá
La Filarmónica de Bogotá trae buena música y cero costo: los próximos 21 y 22 de noviembre de 2025 habrá un concierto gratuito para toda la ciudadanía, con entrada libre hasta llenar aforo, según informó el distrito en su página oficial.

No se trata de una presentación cualquiera, ya que será una oportunidad para disfrutar de grandes obras, interpretadas por el talento sin igual de la Filarmónica, sin pagar un solo peso, por cual es en un plan cultural de alto nivel y con la ciudad como escenario.

¿Cómo asistir?

Los conciertos serán en en la Catedral Primada de Colombia, a las 3:00 P.M. para la primera fecha del viernes, y la segunda jornada será este sábado 22 de noviembre de 2025, a las 4:00 P.M. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional.

Los interesados pueden acercarse desde antes para asegurar un cupo, ya que la entrada es primero en llegar, primero en entrar. No se necesita inscripción previa, ni compra de boleta, solo llegar con tiempo y tener paciencia con el aforo.

Los eventos están organizados por el distrito, lo que habla de un impulso al acceso cultural gratuito para todos. Además, son parte de la estrategia para democratizar la música clásica, acercando orquesta sinfónica a públicos diversos que muchas veces no pueden pagar entradas costosas.

Este tipo de conciertos también representan una forma de que Bogotá fomente su tejido cultural y social: la orquesta filarmónica se convierte en un espacio de encuentro, no solo para melómanos, sino para cualquier persona que quiera descubrir la música clásica en vivo sin que su bolsillo sufra.

Recomendaciones

Los interesados deben llegar con anticipación, portar el documento de identidad y estar atento a la señalización para ingresar a la sala. También es buena idea revisar la página oficial del distrito o las redes de la Filarmónica para confirmar horarios, posibles cambios y recomendaciones para el público.

