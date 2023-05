Marcha del día del Trabajo, horario y puntos de encuentro en Bogotá

Los manifestantes se concentran desde las 9:00 de la mañana. Lo hicieron en dos puntos de Bogotá, el Parque Nacional y el Planetario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como es tradición, cada primero de mayo o el Día del Trabajo, miles de trabajadores en el país se reúnen en las diferentes ciudades del país para marchar y reivindicar sus derechos. En esta oportunidad, el llamado, desde algunos sindicatos y movimientos de izquierda, dicen, es también para apoyar las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

#PrimeroPorElCambio 🇨🇴✊🏽



Invito a todas y todos los trabajadores este Primero de Mayo a movilizarse masivamente Nos vemos a las 9a.m en el Monumento a Rafael Uribe Uribe, del Parque Nacional. @PactoCol #TSC pic.twitter.com/UT82laAJKW — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) April 30, 2023

Así lo manifestó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT): “Esta marcha es diferente a las de otros años. Por primera vez, en muchos años, el movimiento sindical y social sale a acompañar las propuestas de un gobierno que ayudamos a elegir. Vamos a expresar en las calles nuestro apoyo a las reformas sociales del gobierno del presidente Petro”.

No obstante, no todos apoyan ese llamado. Por ejemplo, la Confederación General del Trabajo (CGT), señala que, si bien saldrán a marchar, no lo harán para apoyar las reformas que impulsa el presidente. “No compartimos que el gobierno quiera instrumentalizar algo que nos pertenece a los trabajadores. Por lo tanto, no marcharemos en respaldo a ninguna reforma. Sí conmemoraremos esta fecha tan importante para los trabajadores, por con diferentes actividades culturales, en diferentes ciudades”.

Espero al pueblo trabajador en la plaza de armas del palacio de Nariño a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de estabilidad y derechos laborales. https://t.co/r8z8oGqs2z — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2023

En Bogotá, la jornada arranca a las 9:00 de la mañana, hora en la que comienza la concentración en dos puntos: en el Parque Nacional y en el Planetario Distrital, para luego salir a las 11:00 de la rumbo a la Plaza de Bolívar. Al final de la jornada, la mayoría se concentrarán en la Plaza de Armas, del Palacio de Nariño, para escuchar a partir de la 1:00 de la tarde, el discurso del presidente Gustavo Petro, que convocó a su segundo discurso desde el balcón, desde que es presidente.

