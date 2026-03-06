Más cámaras y vigilancia privada conectada: así se fortalece la seguridad en Bogotá

Aumentaron las capturas en Bogotá. Foto: Cortesía

En las ultimas horas el Distrito confirmó que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) integró 1.200 nuevos puntos de monitoreo, en una apuesta por fortalecer la capacidad de seguimiento en tiempo real de incidentes de seguridad y emergencias en la ciudad.

Desde este centro, que opera las 24 horas del día, se coordinan las respuestas institucionales ante situaciones críticas y se articulan entidades como la Policía Metropolitana, la Fiscalía y dependencias del Distrito encargadas de movilidad, salud, emergencias y atención a víctimas.

Actualmente, el sistema reúne cerca de 13.000 cámaras públicas y privadas integradas, que permiten vigilar corredores viales, zonas comerciales y sistemas de transporte. A esta red se suman las 310 cámaras multisensor instaladas en 2025, con cobertura de 360 grados, y otras 291 que se incorporarán durante 2026 en puntos priorizados para ampliar la capacidad de monitoreo.

Según datos de la administración distrital, en los últimos dos años se han integrado 1.676 cámaras al C4, lo que amplía la cobertura del sistema de vigilancia de la ciudad.

Además de aumentar el número de dispositivos, el centro de control incorporó herramientas de analítica de video con inteligencia artificial, capaces de revisar en pocos minutos horas de grabaciones para identificar características específicas como el color de la ropa de una persona, el tipo de vehículo o la dirección en la que se desplazó.

Estas herramientas buscan acelerar la reconstrucción de hechos y apoyar las investigaciones judiciales, un proceso que antes requería largas jornadas de revisión manual de imágenes.

A esto se suma el sistema de reconocimiento automático de placas (LPR) instalado en distintos puntos de la ciudad, que permite detectar vehículos reportados como robados o vinculados a delitos y activar alertas para facilitar la reacción de las autoridades.

Aunque la expansión tecnológica busca mejorar la capacidad de respuesta institucional, expertos en seguridad han advertido que el impacto de estas herramientas depende también de su articulación con las investigaciones judiciales y de su capacidad para traducirse en reducción efectiva de delitos y mayor judicialización de los responsables.

¿Tiene cámaras de vigilancia? Así puede conectarlas al sistema de seguridad de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá abrió la posibilidad de que ciudadanos y comerciantes conecten cámaras de vigilancia privadas al sistema distrital de monitoreo, siempre que estos dispositivos registren espacio público y cumplan con condiciones técnicas mínimas.

Entre los requisitos está que las cámaras sean a color y cuenten con una resolución mínima de dos megapíxeles. Los interesados pueden postular sus equipos a través del portal habilitado por la Secretaría de Seguridad.

Una vez integradas, las imágenes pueden ser utilizadas dentro del sistema de monitoreo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que actualmente reúne cerca de 13.000 cámaras públicas y privadas en la ciudad.

Estas herramientas operan de manera articulada con la Policía, la Fiscalía y varias dependencias del Distrito, entre ellas las secretarías de Seguridad, Movilidad, Mujer y Salud, así como el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

La estrategia busca ampliar la cobertura del monitoreo urbano mediante la participación de ciudadanos y comercios, en una ciudad donde la tecnología se ha convertido en una de las principales apuestas institucionales para enfrentar los problemas de seguridad.

