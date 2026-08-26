Más de 1.790 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales en Cundinamarca

Bomberos de Cundinamarca atienden varias emergencias por incendios. Foto: Archivo Particular

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Bomberos de Cundinamarca continúan controlando incendios en la región. Del 1 al 25 de agosto los organismos de socorro han atendido 221 eventos, según el reporte de la Delegación Departamental. De estas emergencias, 12 ocurrieron el 25 de agosto, de los cuales nueve fueron liquidados y tres permanecían activos la cierre de la jornada.

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Las emergencias fueron atendidas de manera articulada por los Cuerpos Oficiales y Voluntarios de Bomberos. En coordinación con las autoridades municipales y los organismos de gestión del riesgo. Los equipos mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y el seguimiento a la evolución de los incendios que continúan activos.

Más de 660 incendios este año

El acumulado de 2026 evidencia la magnitud de la temporada de incendios forestales en el departamento: hasta el 25 de agosto se habían registrado 661 incendios que afectaron a 1.793 hectáreas. Las emergencias han alcanzado 74 municipios de las 15 provincias de Cundinamarca.

Nilo, Ricaurte, Puerto Salgar, La Vega, San Francisco y Sibaté son los municipios con mayor afectación por incendios este mes.

Agosto ha concentrado gran parte de los reportes. Entre el 1 y el 25 de agosto se contabilizaron 221 incendios forestales, que afectaron aproximadamente 1.484 hectáreas en 49 municipios de 12 provincias.

Debido a la temporada de El Niño, los incendios registrados en lo corrido de agosto representan cerca de una tercera parte (33,4 %) de todas las emergencias reportadas en el departamento durante 2026, mientras que las hectáreas afectadas en el mes equivalen a alrededor del 82,8 % del área afectada en todo el año.

Bomberos de Cundinamarca señaló que continuará con el monitoreo permanente y la atención de las emergencias en territorio, mientras se actualiza la situación de los tres incendios que permanecían activos.

Proteger los ecosistemas

La Gobernación de Cundinamarca ha señalado que cerca del 95 % de los incendios forestales en el departamento son causados por acciones humanas, entre ellas quemas agrícolas, fogatas y descuidos.

El IDIGER recomienda estas medidas para prevenir incendios forestales:

No hacer fogatas, quemas de basura o material vegetal en zonas boscosas o cercanas.

No fumar en los cerros ni arrojar colillas o fósforos.

Recoger todos los residuos durante las actividades al aire libre, especialmente vidrios, plásticos y papeles.

Evitar que los niños jueguen con fuego.

No ingresar con carros o motocicletas a zonas con vegetación seca, debido al riesgo de incendio por el calor del sistema de escape.

Si encuentra restos de una fogata, apagarla completamente con agua y tierra hasta comprobar que no haya humo.

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