Más de 2.000 vacantes nuevas en Bogotá: foco en primer empleo y perfiles sin formación

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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Dinamizar el mercado laboral y cerrar las brechas de acceso en Bogotá son tareas diarias de una ciudad que busca mantener el desempleo en un dígito (8,8 % con corte a mayo). Por esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzaron esta semana anunció la apertura de más de 2.000 puestos de trabajo.

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La estrategia se divide en dos frentes: 765 oportunidades a través de ferias de empleo presenciales en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Fontibón, y 1.261 vacantes disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo.

Oportunidades para primer empleo y perfiles sin formación superior

Uno de los puntos destacados de esta convocatoria es la apertura de oportunidades para quienes no cuentan con educación superior. De las 1.261 vacantes digitales, 1.061 están diseñadas específicamente para personas con formación desde básica primaria hasta bachillerato.

“En Bogotá seguimos trabajando para que el empleo sea una oportunidad para todas las personas”, aseguró María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Inclusión: la prioridad de la convocatoria

Bajo un enfoque inclusivo en esta oferta, el Distrito segmentó las vacantes para sectores poblacionales que históricamente han tenido las mayores dificultades de inserción laboral:

Mujeres: 651 puestos priorizados.

Jóvenes (18 a 28 años): 397 vacantes.

Primer empleo (sin experiencia): 361 plazas.

Mayores de 50 años: 192 oportunidades.

Personas con discapacidad: 36 puestos.

Perfiles más buscados y cómo postularse

La oferta abarca sectores como tecnología, salud, logística, industria y comercio. Entre los perfiles más solicitados figuran auxiliares de bodega, conductores (licencias C2 y C3), operarios de producción, asesores comerciales, técnicos electromecánicos y profesionales de la salud, entre otros.

¿Cómo acceder a las oportunidades?

Registro: Los interesados pueden inscribir sus hojas de vida en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico. Puede ingresar haciendo clic aquí. El canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ es otra fuente oficial para consultar cronogramas de ferias y nuevas convocatorias. Para quienes requieran asesoría en la creación de su hoja de vida o intermediación laboral, la Agencia de Empleo de Bogotá atiende de lunes a viernes (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) en la carrera 13 # 27-00, Edificio Bochica, Local 12.

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