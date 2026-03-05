Más de 32.000 firmas impulsan debate sobre asistencia militar en Bogotá

La iniciativa, convocada por el concejal Julián Uscategui, busca la convocatoria de un Cabildo Abierto para discutir la activación de la asistencia militar en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de ciudadanos impulsó la convocatoria a un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá para debatir la posibilidad de activar la asistencia militar en la ciudad, una medida excepcional que contempla la ley para apoyar a la Policía en contextos de alteración grave del orden público.

Le puede interesar: Las preguntas que Bogotá le quiere hacer a Transmilenio en sus 25 años

La iniciativa fue promovida por el concejal Julián Uscátegui (Centro Democrático), quien informó que se radicaron más de 32.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con ese paso inicia el proceso de verificación de los apoyos ciudadanos que exige la normativa para convocar este mecanismo de participación.

Lo que viene tras la recolección de firmas

Si las firmas superan el umbral requerido tras la revisión oficial, el Concejo de Bogotá deberá convocar el cabildo abierto, es decir, un espacio propicio para que autoridades y ciudadanía pueden debatir públicamente sobre las decisiones que interés colectivo que inciden en el grueso de la ciudadanía.

En ese escenario, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deberá asistir a la corporación para escuchar las intervenciones de los participantes y responder a los planteamientos sobre la eventual implementación de la asistencia militar.

Qué es la asistencia militar

La asistencia militar es una figura contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que permite a las autoridades civiles solicitar el apoyo temporal de las Fuerzas Militares en escenarios en los que las capacidades de la Policía resultan insuficientes para enfrentar situaciones graves que afecten la seguridad y la convivencia.

En la práctica, esta medida ha sido utilizada en distintos momentos del país para reforzar tareas de control territorial o protección de infraestructura estratégica, aunque su aplicación suele generar debate sobre el alcance del rol militar en contextos urbanos.

Proceso y tiempos de verificación

Según el procedimiento establecido, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene hasta 45 días calendario para revisar y validar las firmas entregadas. Durante ese periodo se verifica que cada una corresponda a ciudadanos habilitados para participar y que cumplan con los requisitos formales.

Una vez concluido el proceso, la entidad emitirá un informe técnico que certifica si se alcanzó el número de apoyos necesarios. De cumplirse ese requisito, el Concejo de Bogotá deberá convocar el cabildo abierto dentro del mes siguiente.

El debate propuesto gira en torno a la posibilidad de activar la asistencia militar como respuesta a los problemas de seguridad que enfrenta la ciudad, un tema que ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores políticos y ciudadanos.

Si se convoca el cabildo abierto, el escenario permitiría recoger intervenciones de la ciudadanía, expertos y autoridades sobre la pertinencia y los alcances de esta medida en la capital.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.