Las localidades más afectadas por mal parqueo: 43 mil conductores sancionados

Durante este año, se han desarrollado 10.824 operativos de recuperación del espacio público en la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad

El Parque de la 93 fue objeto del más reciente operativo de la Secretaría de Movilidad contra conductores mal parqueados. El resultado fue la imposición de 29 órdenes de comparendo y dos inmovilizaciones a vehículos en estado de abandono.

Durante este año, la entidad distrital informó que ha realizado 10.824 operativos de recuperación del espacio público en la ciudad, sancionando a 43.727 conductores.

Estos controles los priorizan en zonas estratégicas de la ciudad, identificadas como focos de mal parqueo a partir de datos recopilados por la entidad, peticiones de la ciudadanía y trabajo conjunto con las alcaldías locales. Por ello, entre las localidades con mayor incumplimiento de la norma son Chapinero, Teusaquillo y Fontibón.

Y es que los mal parqueados no solo afectan a peatones y a otros conductores, sino la movilidad en general, al disminuir un 52 % la velocidad promedio en los corredores. “Pone en riesgo a peatones, ciclistas y conductores, y obstruye el paso de vehículos esenciales como ambulancias o carros de bomberos. Por eso, la entidad adelanta operativos de manera continua en toda la ciudad”, argumentó la Secretaría de Movilidad.

Cabe recordar que estacionar en los lugares no autorizados no solo acarrea una sanción de $604.100, sino que quienes acumulen más de una infracción en seis meses pueden enfrentar la suspensión de la licencia de conducción. Cuenta de ello son los 8.295 casos abiertos por reincidencia entre enero y agosto de este año.

