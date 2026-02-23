Publicidad

Más de 50 años madrugando: dos vendedoras de Las Cruces serán condecoradas

Después de más de cinco décadas sosteniendo uno de los oficios más tradicionales de Bogotá, dos vendedoras de la Plaza de Las Cruces serán reconocidas por el Concejo de Bogotá.

Redacción Bogotá
23 de febrero de 2026 - 12:20 p. m.
La condecoración no es solo para Gloria y Blanca. Es también un homenaje a quienes, desde temprano, levantan cada día la vida de la ciudad desde las plazas.
Foto: Concejo de Bogotá
Antes de que amanezca, desde hace más de medio siglo, Gloria y Blanca ya están en su puesto acomodando frutas, verduras y recibiendo a los primeros clientes del día. Han visto pasar generaciones,sin dejar nunca su oficio. Hoy, esa rutina silenciosa y constante, que ha sostenido a miles de familias, será reconocida oficialmente por el Concejo de Bogotá.

Las dos recibirán la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz —la máxima distinción que otorga la corporación— en una ceremonia que se realizará el 20 de febrero a las 2:00 de la tarde, como homenaje a una vida dedicada al comercio tradicional y al abastecimiento de alimentos para miles de familias bogotanas.

Desde la plaza, alimentando a Bogotá por décadas

Gloria y Blanca no solo suman 54 y 46 años de trabajo. Representan a quienes, desde las plazas de mercado, han garantizado durante décadas que en Bogotá nunca falten frutas, verduras y productos frescos.

Su labor hace parte de una cadena silenciosa que mueve toneladas de alimentos cada mes y permite que barrios enteros se abastezcan a diario.

Doña Gloria: 54 años detrás del mismo mostrador

Doña Gloria es tercera generación de comerciantes y una de las personas con mayor trayectoria en la Plaza de Las Cruces. Durante más de cinco décadas ha surtido hogares y negocios de sectores como Egipto, Policarpa, San Bernardo, La Candelaria y Girardot.

Su puesto se convirtió con los años en un lugar de confianza: allí no solo se compra comida, también se conversa, se piden consejos y se mantiene viva la memoria del barrio.

Doña Blanca: herencia familiar y constancia

Blanca Aurora Agudelo Díaz nació en Bogotá y heredó el oficio de su familia. Lleva más de 40 años recorriendo los mismos pasillos, atendiendo a los mismos clientes y enseñando a nuevas generaciones el valor del trabajo en la plaza.

Su historia está marcada por la disciplina, la cercanía con la comunidad y el amor por un oficio que ha resistido el paso del tiempo.

Un homenaje que va más allá de dos nombres

La condecoración no es solo para Gloria y Blanca. Es también un homenaje a quienes, desde temprano, levantan cada día la vida de la ciudad desde las plazas.

“Nos enorgullece que sean homenajeadas por su trayectoria y aporte a las plazas de mercado”, señaló Catalina Arciniegas, directora del IPES, entidad que las ha acompañado con procesos de capacitación, formalización y fortalecimiento de sus negocios.

En el centenario de la Plaza de Las Cruces, incluso fueron retratadas en un mural como símbolo de la historia bogotana.

Es, finalmente, un reconocimiento a una vida de madrugadas, esfuerzo y constancia para sostener la mesa de miles de familias.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
