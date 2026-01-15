Más de 1.100 mujeres acompañadas: así operó la Tropa Púrpura en Los Mártires

línea con la estrategia distrital “Por un 2026 más ordenado”, la prioridad será ampliar coberturas, mejorar el seguimiento de los casos y fortalecer la presencia institucional en los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante 2025, la localidad de Los Mártires fortaleció sus acciones para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, con avances concretos en acompañamiento, atención y activación de rutas institucionales. El balance anual presentado por la Alcaldía Local resalta el papel de la Tropa Púrpura como una de las estrategias con mayor presencia en el territorio, clave en labores de prevención, orientación y seguimiento de casos.

A lo largo del año, el trabajo se enfocó en fortalecer la relación entre las mujeres y la institucionalidad, especialmente en contextos donde la violencia basada en género sigue siendo una realidad cotidiana.

Ese esfuerzo se reflejó en la participación de 1.135 mujeres en espacios de sensibilización, orientación sobre rutas de atención, acompañamiento y enrutamiento de casos, con énfasis en la prevención del feminicidio. Estas acciones, desarrolladas en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno y otras entidades distritales, reforzaron el trabajo territorial y comunitario a través de la Tropa Púrpura.

Lea más:Alzas de más del 30 % en pasajes intermunicipales: Gobernador pide control a Supertransporte

Presencia territorial y fortalecimiento institucional

El balance resalta que, a lo largo del año, se desarrollaron estrategias de sensibilización en colegios, instancias de participación, fundaciones e instituciones, así como con diversos grupos de mujeres, con el objetivo de promover entornos comunitarios y educativos más seguros, equitativos y respetuosos.

Además, se fortaleció la articulación entre entidades para mejorar la respuesta institucional frente a casos de violencia, haciendo más efectivas las rutas de atención y reduciendo los riesgos de revictimización. En ese proceso, la Tropa Púrpura se consolidó como una estrategia local clave para la promoción de derechos, la prevención, la atención y el seguimiento de violencias contra las mujeres y personas diversas.

Otro avance relevante fue la promoción de la participación de las mujeres en escenarios locales, ampliando el acceso a información sobre rutas de atención y estrategias de prevención. También se inició un trabajo articulado con la Casa Diana Navarro y con mujeres trans del barrio Santa Fe, con el propósito de vincularlas activamente a la implementación de la política pública y a la oferta institucional de la localidad.

Durante 2025, la Alcaldía Local también acompañó la jornada de movilización y conmemoración del 25 de noviembre (25N), fortaleciendo los vínculos con el movimiento de mujeres como una expresión de memoria, exigencia de derechos y rechazo a todas las formas de violencia.

Lea más:Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026: fecha, horario, excepciones y sanciones

Proyecciones para 2026

Según informó la Alcaldía Local de Los Mártires, los resultados de 2025 marcan el punto de partida para profundizar y mejorar la acción institucional en 2026, en coherencia con la estrategia distrital “Por un 2026 más ordenado”, que prioriza el orden, la convivencia y la garantía efectiva de derechos con enfoque diferencial.

Para el próximo año, la localidad proyecta acciones enfocadas en:

Ampliar las coberturas territoriales de sensibilización y difusión de rutas, priorizando entornos educativos y sectores de mayor vulnerabilidad.

Fortalecer el seguimiento y el enrutamiento, con mayor oportunidad en la activación de rutas y el acompañamiento institucional.

Consolidar operativamente la Tropa Púrpura, ampliando su capacidad de respuesta y presencia comunitaria.

Profundizar el trabajo con mujeres trans y personas diversas en Santa Fe, garantizando acceso real a la oferta institucional.

Promover mayor participación y liderazgo de las mujeres en escenarios locales.

Fortalecer la articulación interinstitucional para respuestas más integrales y coordinadas.

La administración local destacó que el respaldo permanente del alcalde local John Jader Suárez Delgado ha sido fundamental para avanzar en la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, ajustando y fortaleciendo las metas del Plan de Desarrollo Local relacionadas con la prevención de violencias, la promoción de derechos y la participación incidente.

En una localidad marcada por múltiples vulnerabilidades, la prevención y atención de las violencias contra las mujeres se entiende como un proceso constante, que exige estar en el territorio, escuchar a las comunidades y sostener respuestas institucionales que no lleguen tarde.

Lea más:Abren inscripciones para jardines infantiles en Bogotá: hay más de 10.500 cupos para 2026

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.