Más que un rival en el Mundial: así es el millonario peso de la economía suiza en Bogotá

La Secretaría de Turismo entregó varios datos interesantes sobre la capital. Foto: Juan Camilo Parra

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Mientras la Selección Colombia y Suiza no juntan más de cuatro encuentros en su historia de fútbol, en economía la relación es más estrecha. Entre 2021 y lo corrido de 2026, Colombia recibió un total de 37 proyectos de inversión provenientes de Suiza, de os cuales 20 se instalaron directamente en la capital y sus alrededores, señalan datos de Invest in Bogotá.

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Esto significa que más de uno de cada dos proyectos suizos (el 54,1 % del total nacional) eligen a Bogotá como su centro de operaciones. Esto ubica a Suiza en la octava posición del escalafón de los principales originadores de inversión hacia la ciudad, con una participación del 3,4 %.

El portafolio de proyectos del país helvético se concentra principalmente en el sector de bienes raíces (con 10 proyectos), seguido por los servicios corporativos (3), el sector farmacéutico (2) y el desarrollo de software y servicios de tecnología (2).

En cuanto a las actividades específicas sobre el terreno, 13 de estos proyectos corresponden a servicios empresariales, dos a investigación y desarrollo y uno a fabricación.

Para Bogotá-Región, este volumen de inversión y proyectos ha representado 1.610 empleos y un valor estimado de inversión de USD 73 millones.

Estas cifras demuestran que el rival de hoy en la cancha no solo busca ganar en el Mundial 2026, también tiene una fuerte operación de comercio en el mercado local.

¿Dónde ver Suiza vs. Colombia en pantallas gigantes en Bogotá?

Bogotá cuenta con diversos escenarios para disfrutar del partido Colombia vs. Suiza en pantalla gigante. En el norte y Suba, los centros comerciales Santafé, Plaza Imperial y Centro Suba ofrecerán espacios familiares; mientras que en el occidente y centro, Gran Estación (con música en vivo), Plaza Central y Portal 80 tendrán transmisiones especiales.

El sur vivirá la fiesta en la Fan Zone de Plaza de las Américas, experiencia que se replica a gran escala en Mundo Aventura con una pantalla de 50 metros. Finalmente, los sectores de la Zona T y el Parque de la 93 concentrarán la principal oferta de bares y restaurantes para ver el encuentro.

¿Dónde consultar la oferta de actividades mundialistas?

El Distrito habilitó un micrositio de libre consulta para identificar establecimientos turísticos, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y venues durante el Mundial 2026. Puede ingresar a explorar haciendo clic aquí.

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