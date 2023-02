“Me escribió que me va a violar”, mujer víctima de acoso en redes teme por su vida

Ya instauró una denuncia por lesiones personales agravadas, y dos antecedentes por abuso sexual, ante la Fiscalía. Foto: EFE - Jose Jacome

Un nuevo reporte de acoso sexual en Bogotá se reveló durante este sábado, 18 de febrero. En esta ocasión una mujer, de 31 años, identificada como Natalia Montenegro denunció en ‘Noticias Caracol’ que teme por su seguridad.

De acuerdo con su relato, su vida cambió por completo tras venderle un seguro de vida a un sujeto desconocido, quien aprovechándose de su asesoría comercial consiguió su número telefónico y sus redes sociales para acosarla virtualmente.

Las agresiones empezaron con conversaciones insistentes para que aceptara tomarse un café con él, luego con insinuaciones de índole sexual, pasando por fotografías y videos con contenido explícito y llegando incluso a amenazas, pues le afirmó que la iba a agredir sexualmente en la próxima ocasión en la que tuviese oportunidad.

“Lo que hizo fue tomar mis datos y empezar el acoso. Me envía contenido sexual altamente inapropiado, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje, que fue en febrero de este año, me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, que me va a violar”, dijo la víctima.

Tras esta advertencia Montenegro detalla que tuvo que cambiar sus hábitos y que no puede salir sola a la calle por temor a su acosador:

“En este momento no puedo salir sola, debo tener a alguien que me acompañe. No puedo estar en lugares que frecuentaba porque este tipo, aparte de los mensajes, me envía las ubicaciones en donde estoy, me envía fotos indicando que ya sabe mi ubicación y que me va a encontrar”, dijo.

Cabe señalar que ya instauró una denuncia por lesiones personales agravadas, y dos antecedentes por abuso sexual, ante la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, expresa que se siente insegura y que, desde su percepción, las autoridades no están haciendo nada para protegerla:

“Me preocupa que no hagan nada en este momento y esperen a encontrarme en una maleta como pasó con Valentina Trespalacios o quemada como a la misma Natalia Ponce de León. Me preocupa que tenga que pasarme algo físico o más grave para que me presten atención”, concluye.

La obsesión de su acosador ha sido tal que ha llegado incluso a crear más de 16 perfiles falsos para comunicarse con ella, motivo que la ha llevado a cerrar sus redes sociales y desconfiar de cualquier mensaje que llega a su celular.

No obstante, su caso no es aislado. Según Medicina Legal, se estima que el 50 % de la población femenina en Colombia ha sido víctima de acoso.

Panorama que se suma al informe ¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá D.C.?, revelado en noviembre de 2022 por la Veeduría Distrital.

De acuerdo con el ente de control, de las ciudadanas encuestadas 7 de cada 10 mujeres, manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público y 8 de cada 10 mujeres han experimentado una situación de acoso sexual en algún momento de su vida.

