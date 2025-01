“Me roció gasolina”: narra mujer raptada por su expareja y liberada por el Gaula

En la localidad de Suba, fue encontrada la mujer que habría sido secuestrada por su expareja. Foto: Redes Sociales

Menos de 24 horas duró el secuestro de Lenis Martínez, quien fue raptada en la mañana del martes por tres sujetos, entre ellos, su expareja sentimental. Desde que se conoció el delito, uniformados del Gaula y la Policía desplegaron una operación para dar con su paradero y liberarla. Finalmente, en horas de la noche, la ubicaron en una vivienda de la localidad de Suba y la rescataron.

La mujer habló y contó detalles de lo que le sucedió. Ella describe que fue un momento muy difícil para ella, desde el primer minuto. No solo por ella, sino por el bienestar de sus hijos. Cuando su expareja llegó a su casa, ella sintió que nunca más podría volver a ver a su familia. Así como se le contó al medio de comunicación Noticias RCN, “yo sentí que era el fin de mi vida. Yo dije, de esta no me salvo”, manifestó.

Y agregó detalles de lo sucedido: “me roció gasolina, la esparció del ombligo hacia abajo; de hecho, tengo quemaduras de ese líquido inflamable. Me agarraron muy duro, me metieron a la fuerza al carro y yo ahí grité nuevamente, pero no sé si hubo personas que se dieron cuenta”, señaló.

Así mismo, Lenis Martínez, confesó que ella ya había denunciado a su expareja con las pruebas del caso, pero que no fue escuchada por las autoridades hasta el día del secuestro. En el momento del secuestro, su expareja le comentó que “quería tenerme unos días para hacer sufrir a mi familia y a mí, porque él quería venganza”.

¿Cómo se dio la búsqueda?

Una vez fue conocida la denuncia ciudadana, la Policía de Bogotá activó un plan candado y un componente de Policía Judicial y Gaula, quienes realizaron una verificación de circuitos cerrados de televisión y fuentes humanas. Lo anterior, permitió llegar hasta una residencia en el barrio Niza, en la localidad de Suba.

Al llegar al lugar, se da con la ubicación de la señora Lenis Martínez, sana y salva. Así mismo, se capturó a quien la había retenido en contra de su voluntad, su ex pareja sentimental.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que, “en el lugar donde rescatamos a la señora Lenis, hallamos el vehículo en el que se cometió este delito, el cual fue incautado, dos armas traumáticas y un arma cortopunzante. El capturado será presentado en las próximas horas ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de secuestro y porte ilegal de armas de fuego”, indicó.

Por su parte, el subcomandante de la Policía de Bogotá, el coronel William Lara, aseguró que, “la víctima de este lamentable hecho ya se reencontró con su familia y será valorada por un equipo especializado de médicos y psicólogos. Así mismo recibirá toda nuestra protección desde la patrulla púrpura”.

