Menor de 12 años habría sido abusada en un colegio privado de Bosa: su familia pide justicia

Nuevamente la ciudad reporta una denuncia de un presunto abuso sexual ocurrido en un colegio del sur de Bogotá. Denuncias de una familia aseguran que una menor de 12 fue agredida sexualmente, al parecer, por un hombre que hace parte del personal de la institución educativa .

La denuncia la dio a conocer una familiar de la menor a través de los micrófonos de City Tv. Según su relato, esto sucedió en un colegio privado de la localidad de Kennedy. “Él tiene 30 años, los hechos ocurrieron dentro de la institución”, señaló la denunciante al noticiero y hermana de la víctima, quien afirmó que tenía una relación con el presunto agresor antes de que ocurriera el presunto abuso.

El testimonio de la familia también asegura que el mismo agresor habría confesado los hechos, cuando este fue indagado por los allegados de la menor, quien anteriormente había puesto de manifiesto que fue víctima de este hombre. “La niña se encuentra recuperándose. Todos estamos afectados por esta situación”, agregó la mujer, quien decidió reservar su identidad.

Sobre este caso, la Secretaría de Educación se pronunció, indicando que conoció de la denuncia proveniente del colegio privado. Rechazó los hechos y señaló que dispuso del acompañamiento necesario. Sobre el presunto agresor, no se tiene conocimiento de si las autoridades adelantan su búsqueda para que responda por las acusaciones.

La niñez está en jaque en Bogotá

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años.

Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45 % fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

