Ciclovía nocturna en Bogotá: estos son los cierres viales para este jueves 11 de diciembre

Se esperan más de 2.5 millones de biciusuarios.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá convertirá sus vías en un gran escenario rodante con una nueva jornada de Ciclovía Nocturna, edición decembrina. Este año, son más de 95 kilómetros habilitados para recorrer la ciudad iluminada, además de disfrutar de diversas actividades especiales. En contraste, habrá cierres viales que modificarán la movilidad.

Siga leyendo: La Candelaria ¿Retrasos en obras de espacio público? El debate por andenes accesibles

Esta es la versión número 48 de la noche que brinda un espacio para cerca de 2,5 millones de ciudadanos, quienes harán parte de las actividades programadas desde las 5:00 p.m. a 12:00 a.m. No obstante, la jorna trae consigo cierres viales en vías principales, que buscan dar paso a los ‘caballitos de acero’.

Este 11 de diciembre, Bogotá se ilumina con la Ciclovía Nocturna Navideña. De 6:00 p. m. a 12:00 a. m., disfruta la ciudad, sus luces y su magia sobre dos ruedas. pic.twitter.com/hkqbF2PTb3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 6, 2025

¿Cuáles son los cierres viales?

Tenga en cuenta los cierres viales programados para este jueves a partir de las 5:00 p.m., hora de inicio de la ciclovía nocturna:

Zona nororiental y suroriental:

Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 6 entre calle 22 Sur y calle 10

Calle 17 Sur entre carrera 30 y carrera 7

Zona noroccidental y suroccidental:

Carrera 60 entre calle 26 y calle 53

Carrera 50 entre avenida de Las Américas y autopista Sur

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Conexiones adicionales con ciclovía:

Calle 39 Sur entre avenida Boyacá y avenida 68

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96J

Calle 116 entre avenida Boyacá y carrera 7

Calle 147 entre carrera 19 y carrera 9

Conoce los corredores sobre los cuales pasará la Ciclovía Nocturna entre las 5:30 p.m. y la media noche. 🌃



Ten en cuenta que estos cierres viales, funcionan igual que los que se realizan los domingos en la Ciclovía. 🚴‍♂️🚴‍♀️ #MovilidadSostenible #Bogotá #Navidad pic.twitter.com/Hd6LUkwHD6 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 11, 2025

Lea más: La guía definitiva con planes gratuitos e imperdibles para esta Navidad en Bogotá

Vías habilitadas para la jornada

Las vías que estarán abiertas ese día incluyen tramos del norte, centro y sur de Bogotá, entre ellos:

Calle 170 (entre Carrera 9 y Av. Boyacá)

Calle 116 (entre Carrera 7 y Av. Boyacá)

Calle 72 (entre Carrera 7 y Carrera 15)

Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96I)

Calle 17 Sur y Diagonal 16 Sur (entre Carrera 7 y Carrera 50)

Calle 39 Sur (entre Carrera 50 y Av. Boyacá)

Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170)

Avenida Córdoba (entre Calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre Av. Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre Calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre Calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre Calle 22 Sur y Calle 116)

Puntos de actividad física

Durante la noche funcionarán cinco estaciones con clases dirigidas y actividad física entre 7:00 p. m. y 11:00 p. m.:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con Avenida Américas

Calle 26 con Carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

Lea más: La banda de la moto naranja: los otros robos en Usaquén que ya habían sido denunciados

Bici-Karaoke: recorridos y puntos de partida

La actividad especial de la noche tendrá dos rutas, ambas finalizando en el Parque Nacional (calle 36):

Recorrido 1: comienza en calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m. Avanza al oriente hasta la carrera 7 y luego toma rumbo norte hacia el Parque Nacional.

Recorrido 2: inicia en el Parque El Virrey. Desciende por la carrera 15, toma la calle 72 hacia el oriente y después baja por la carrera 7 hasta llegar al Parque Nacional.

Congreso de Ciclovías Recreativas de las Américas

Según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) a El Espectador, la jornada nocturna será también el escenario para recibir a las delegaciones internacionales que participarán en el 15º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA), programado para el 11 y 12 de diciembre en Bogotá.

El encuentro coincide con la conmemoración de los 50 años de la Ciclovía bogotana y reunirá a líderes, expertos e instituciones que trabajan en recreación, movilidad activa, salud pública y sostenibilidad urbana.

De acuerdo con el IDRD, la agenda del congreso incluirá conferencias, paneles, talleres, una visita de campo durante la misma Ciclovía Nocturna y la presentación del documental histórico que recoge medio siglo de esta iniciativa ciudadana.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.