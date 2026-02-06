Menor de 15 años murió tras ser herido con arma blanca en riña escolar en La Candelaria

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un hecho de violencia en un entorno escolar del centro de Bogotá cobró la vida de un menor de 15 años la noche del jueves 5 de febrero, en la localidad de La Candelaria. El adolescente murió tras recibir una herida con arma blanca que, según versiones preliminares, habría sido propinada por otro menor de la misma edad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la noche en la calle 10 con carrera 1, en inmediaciones del barrio Egipto. Aunque aún no hay una versión oficial consolidada, testimonios recogidos en el lugar señalan que el caso se habría originado en una riña previa entre estudiantes.

Según relató una testigo a Citytv, el enfrentamiento comenzó luego de que dos niñas se involucraran en una pelea. Al parecer, una de ellas era hermana del menor posteriormente agredido, quien intervino en la disputa. En ese momento, otro adolescente se sumó al altercado y fue entonces cuando se produjo el ataque, que le causó al joven una herida grave en el cuello.

Vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades. Algunos testigos aseguran que hubo demoras en la llegada de la ambulancia, situación que, según sus versiones, pudo incidir en el desenlace fatal.

“En la localidad de La Candelaria, en el barrio Egipto, lastimosamente pierde la vida un adolescente de 15 años. Los hechos se presentan, al parecer, en un evento de intolerancia en el que es lesionado por otra persona con heridas con arma cortopunzante”, confirmó el teniente coronel César Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció pocos minutos después de ser atendido.

Las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad del sector y la recolección de testimonios para establecer con claridad lo ocurrido y dar con el paradero del presunto responsable, quien también sería menor de edad. El caso quedó en manos de la Sijín de la Policía Metropolitana.

Menor de 16 años fue asesinado en Usme por robarle su celular

Días atrás otro joven de 16 años fue asesinado en Usme en medio de un atraco. Según versiones preliminares, uno de los agresores intentó quitarle el celular y, al encontrar resistencia, lo atacó con arma blanca en el pecho, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los implicados, que serían dos, también huyeron.

La Fiscalía realizó la inspección técnica del cuerpo y adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

El caso vuelve a poner en evidencia la problemática del hurto a personas en Bogotá, uno de los delitos más recurrentes en el espacio público. Aunque en 2025 este delito registró una reducción del 5,7 %, continúa siendo el más denunciado en la capital.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre de 2025 se reportaron más de 114.600 casos de hurto a personas, muchos de ellos relacionados con el robo de teléfonos móviles.

En promedio, en la ciudad se registran cerca de 377 hurtos diarios, lo que equivale a un robo cada cuatro minutos. Dentro de este panorama, el hurto de celulares sigue siendo una de las modalidades más frecuentes, especialmente en zonas residenciales, comerciales y corredores de alta circulación.

