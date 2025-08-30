Metro de Bogotá: carguero que trae el primer tren llega el martes a Cartagena

En mayo del 2026, los trenes estarán en pruebas en el viaducto. Foto: Metro de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El escepticismo, que en algún momento rodeó la primera línea del metro de Bogotá, se diluye. Al avance del 70% de las obras y la construcción del viaducto en la capital, se suma un hecho, que se puede calificar de histórico: luego de una travesía de casi un mes, arribará al puerto de Cartagena del primer tren del sistema férreo.

Le puede interesar: Caso Valeria Afanador: dictamen de Medicina Legal marcará rumbo de investigación

El carguero, de bandera francesa, de 366 metros de largo por 51 metros de ancho, identificado como CMA CGM EVERGLADE, zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, el pasado 3 de agosto y el pasado 23 de agosto atracó en el puerto de Manzanillo, en México. Desde allí zarpó de nuevo y este sábado hizo tránsito por el Canal de Panamá, para hacer su último tramo hasta el puerto colombiano.

Una vez llegue, el tren llegará los talleres especializados, ubicados en la zona de Mamonal en Cartagena, donde lo someterán a un riguroso proceso de desembarque, ensamblaje final y pruebas estáticas y dinámicas, para verificar el funcionamiento de todos sus sistemas de tracción, frenado y control. Una vez se cumpla este trámite, ahí sí se dará su traslado. Una vez finalizadas las pruebas y los ajustes en Cartagena, se procederá con su despacho a Bogotá, para ser ensamblados en el Patio Taller y luego comenzar las pruebas en la vía férrea, para verificar seguridad y eficiencia del sistema antes de su puesta en operación.

Más información: Bogotá en vilo tras renuncia protocolaria de 20 alcaldes locales: ¿qué sigue?

Este primer tren se entregó en la ciudad de Changchun al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por la firma Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited), una de las fábricas de material rodante más importantes del mundo. Su fabricación comenzó a mediados del 2024 y duró 10 meses aproximadamente. En este tiempo se hizo el armado de la estructura de los vagones, pintura y acabados y ensamblaje de equipos, para luego someterlo a pruebas, contó el Distrito

Según el informe de interventoría, fue en junio que el tren superó las pruebas iniciales de fábrica, incluyendo 2.500 km de recorrido preoperacional (forman parte de los 5.000 km previos a la entrada en servicio), que sirvieron para hacer ajustes en las puertas de pasajeros y en el sistema de alarma de temperatura. “Esta etapa se replicará en la capital, cuando el viaducto cuente con 5.760 metros construidos, para verificar su desempeño en un entorno de operación controlada”, agregó la administración. Por ahora, están casi listos para despacho los trenes 2, 3 y 4 está. Los otros 10 trenes (5 al 14), que complementarán la flota inicial, siguen en proceso de ensamblaje, aunque hace un mes reportaron demoras por falta de materiales.

LEA: Metro de Bogotá: pese a avances interventor alerta retrasos y accidentes laborales

La entrada en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá está prevista para el año 2028. La llegada del este tren representa un avance clave para la Primera Línea del Metro de Bogotá. De momento, las obras en la capital se concentran en la construcción del viaducto, de 24 kilómetros y en las 16 estaciones que conformarán el trazado. Según el Distrito, el avance general de las obras supera el 63% y se espera que cierre el año con un reporte del 70%

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.