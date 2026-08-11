Metro de Bogotá descarta daños tras sismo: obras continúan con normalidad

Primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre el viaducto entre la estación uno (Gibraltar) y a estación dos al sur de la ciudad. El recorrido contó con pasajeros invitados y asistentes que observaban el movimiento de los vagones sobre los rieles. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá no presenta afectaciones tras el terremoto registrado este lunes 10 de agosto, según el balance preliminar entregado por la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Durante las últimas 24 horas, equipos técnicos realizaron inspecciones en los diferentes frentes de obra para determinar si el fuerte movimiento había ocasionado daños en las estructuras que actualmente se encuentran en construcción.

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Las primeras verificaciones establecieron que los edificios del patio taller de Bosa, las estructuras del viaducto y las estaciones no presentan afectaciones. Sin embargo, la empresa aclaró que las revisiones detalladas continúan como parte de los protocolos de seguridad y prevención.

Revisaron torres grúa y andamios

Los recorridos también se concentraron en los elementos considerados de mayor exposición dentro de los sitios de trabajo, particularmente torres grúa y andamios, con el objetivo de verificar que existieran condiciones seguras para continuar con las actividades.

Después de realizar las inspecciones y mantener un periodo de observación, la Empresa Metro determinó que las labores del proyecto podían continuar con normalidad.

“De acuerdo con los expertos, no se han identificado afectaciones en la infraestructura ni en las áreas operativas inspeccionadas hasta el momento”, señaló la entidad.

La revisión, no obstante, todavía no termina. La Empresa Metro y el concesionario Metro Línea 1 continuarán monitoreando las instalaciones mientras avanzan las evaluaciones técnicas y anunciaron que informarán cualquier novedad que pueda surgir.

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