Suspenden ciclovía nocturna en Bogotá en solidaridad por tragedia luego de terremoto

Bogotá, la capital con menos impacto, se solidarizó con el resto del país y anunció que la tradicional jornada de ciclovía nocturna fue suspendida. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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Colombia está de luto ante la tragedia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana de este lunes. Desde Pereira, una de las ciudades más afectadas, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance oficial más reciente a nivel nacional que, con el paso de las horas, lamentablemente aumenta:

181 fallecidos

2.595 heridos

195 desaparecidos

1.136 viviendas destruidas

48 edificios colapsados

8.357 viviendas averiadas

807 centros educativos averiados

85 centros de salud averiados

74 vías afectadas

377 centros comunitarios averiados

16 acueductos afectados

1 aeropuerto afectado en su pista

Por ello, ante esta tragedia producto de un evento sísmico que no se registraba con tal magnitud desde hace 10 años, según el Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, la capital con menos impacto, se solidarizó con el resto del país y anunció que la tradicional jornada de ciclovía nocturna, en el marco del Festival de Verano, fue suspendida.

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El evento estaba programado para este jueves 13 de agosto y la reprogramación será informada previamente. Así lo indicó el IDRD a través de un comunicado. “Desde el IDRD expresamos nuestra solidaridad con quienes atraviesan este difícil momento y nos unimos al llamado a la unión, el cuidado y el apoyo colectivo. Hoy, más que nunca, acompañamos a Colombia y a las comunidades que necesitan del respaldo de todos”.

Las afectaciones en Bogotá

La capital resistió al terremoto. Las afectaciones, de acuerdo con la administración distrital, fueron leves y se concentraron en las infraestructuras.

Con corte a las 10:30 p. m., el IDIGER comunicó que recibió 240 llamadas relacionadas con la verificación de inmuebles, de las cuales, aseguraron, atendieron 150, lo equivalente a 4.796 unidades habitacionales en Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero.

Los reportes de novedades o afectaciones se han concentrado en 10 localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

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De manera complementaria, la Secretaría de Hábitat atiende actualmente 464 quejas ciudadanas relacionadas con deficiencias constructivas, es decir, quejas que los compradores ponen ante las constructoras por posibles fallas en sus inmuebles.

Los ciudadanos pueden continuar reportando estos casos a través del correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, para que sean atendidos oportunamente o a la línea de emergencias 123, donde ya está activo el programa de inspectores postsismo del IDIGER para atender alertas sobre el estado de su vivienda.

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