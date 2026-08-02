Metro Línea 1 responde a acusaciones y asegura que los COP 60 millones fueron acordados

El concesionario Metro Línea 1 (ML1) respondió a la denuncia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tras las denuncias por supuestas irregularidades en el pago de COP 60 millones en efectivo para desbloquear un desembolso relacionado con las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el concesionario Metro Línea 1 (ML1) aseguró que el dinero no correspondió a una exigencia indebida, sino a una retención provisional acordada entre un subcontratista y la Unión Temporal Metrobuild en medio de una controversia contractual.

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La denuncia

El pronunciamiento se conoce luego de que la revista Semana revelara una denuncia presentada ante la Fiscalía por la Unión Temporal Metrobuild, en la que se señala a dos directivos de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHECC) de presuntamente exigir COP 60 millones en efectivo para autorizar el pago de un corte de obra cercano a COP 960 millones.

Los denunciantes registraron pruebas con audios y videos de la supuesta entrega del dinero y solicitaron investigar los hechos por los presuntos delitos de concusión o, subsidiariamente, extorsión, además de un eventual enriquecimiento ilícito.

La respuesta de Metro Línea 1

El concesionario Metro Línea 1 (ML1) informó que abrió una investigación interna prioritaria, luego de la difusión del video publicado por la revista, y aseguró que los hechos ocurrieron en el marco de una relación contractual entre Chec Ubeam Unit, subcontratista del concesionario, y la Unión Temporal Metrobuild.

Según el comunicado, durante la ejecución del contrato Metrobuild presentó reiterados problemas en la calidad de los trabajos y retrasos en el pago de los salarios de sus trabajadores, situación que habría generado suspensiones de actividades, desperdicio de materiales, afectaciones al cronograma y pérdidas económicas para Chec Ubeam Unit.

“Pago pactado”

ML1 explicó que, en abril de este año, Metrobuild solicitó el pago de COP 960 millones, correspondientes a una factura que presentaba controversias por presuntas deficiencias en las obras ejecutadas. No obstante, debido a la necesidad urgente de la contratista de pagar los salarios de sus trabajadores, ambas partes habrían acordado desembolsar ese dinero y, de manera excepcional, establecer una retención provisional en efectivo por COP 60 millones mientras se adelantaban las correcciones de las obras cuestionadas.

De acuerdo con la empresa, el pago de los COP 960 millones se realizó el 14 de abril y los COP 60 millones fueron entregados el 18 de abril al Departamento Financiero de Chec Ubeam Unit, dejando constancia mediante un recibo firmado por ambas partes. Paralelamente, el subcontratista habría ordenado a Metrobuild ejecutar las actividades necesarias para corregir las deficiencias identificadas.

Cuestionan la difusión del video

El concesionario afirmó que la entrega del dinero fue grabada de manera oculta por Metrobuild y posteriormente divulgada en medios de comunicación, lo que, a su juicio, generó confusión sobre lo ocurrido. Además, reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente al soborno, la corrupción y cualquier conducta ilegal. También anunciaron que colaborarán con las autoridades.

Como anexo al comunicado, ML1 publicó una traducción oficial del recibo manuscrito, en el que consta que la Unión Temporal Metrobuild se comprometía a entregar temporalmente COP 60 millones en efectivo al Departamento Financiero una vez recibiera el pago de COP 960 millones correspondiente a las vigas tipo U. El documento está fechado el 8 de abril y registra el recibido del dinero el 18 de abril.

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