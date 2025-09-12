Miembro del Tren de Aragua requerido en Estados Unidos fue capturado en Bogotá

Alias Tovar fungía como lugarteniente de confianza de uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bandas criminales de talla internacional, como el Tren de Aragua, han irrumpido en Bogotá durante los últimos tres años. A través de actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes, el homicidio y la extorsión, la banda ha establecido células en varios países de Latinoamérica, como Colombia, y se han convertido en el blanco de los gobiernos de la región y de los Estados Unidos.

La lucha contra esta organización en lugares como Bogotá se ha saldado, en los últimos meses, con operativos masivos en varias localidades para dar con la captura de los miembros y lugartenientes a cargo de las células.

Más información sobre Bogotá: Secuestro: delito que azota de nuevo a Colombia.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 49 miembros de esta organización, siendo los últimos golpes contra esta banda la detención de cinco de sus miembros el pasado 15 de agosto y ahora, la caída de alias Tovar.

“Tovar”, detenido mientras deambulaba por las calles de Bogotá en las últimas horas, fue identificado por la Policía mientras se hacían actividades de seguimiento y control.

Al ser plenamente reconocido, se comenzó el proceso formal de detención y a indagar más sobre su pasado criminal. Las pesquisas arrojaron que “Tovar” es miembro activo del Tren de Aragua y un enlace humano de importancia entre los cabecillas principales de esta organización, y los lugartenientes en Bogotá.

Bajo esta misma línea, la Secretaría de Seguridad confirmó que este individuo recibía órdenes directas de alias “Chuky”, hombre de confianza de Giovanni San Vicente, quien ha sido reconocido como el segundo al mando en la organización del crimen internacional, solo por debajo de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

Asimismo, “Tovar” cuenta con requerimiento vigente de la Corte Distrital del Sur de Texas-EE.UU, por el delito de distribución y tráfico de drogas. Por todo lo anterior, una vez se surtan los trámites de judicialización pertinentes, se espera que este individuo sea extraditado a los Estados Unidos en las próximas horas.

Cayó ´Tovar´, miembro del Tren de Aragua, responsable de la distribución de estupefacientes en Bogotá y requerido por la Corte Distrital del Sur de Texas-EE.UU.



Recibía ordenes directas del hombre de confianza de Giovanni San Vicente, cabecilla de la banda criminal.



¡Uno a uno… pic.twitter.com/c5oxIZFTnv — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 12, 2025

Tren de Aragua

El Tren de Aragua nació y tomó fuerza bajo la protección del gobierno venezolano, según lo reseña la investigación. Su enclave era la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua (centro norte de Venezuela). Allí se formaron estructuras criminales lideradas por algunos de los presos más peligrosos e “impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 2011, cuando buscó imponer orden en las cárceles al entregar el control a los pranes”.

Los “pranes” era la forma de llamar a los jefes de la estructura criminal, un acrónico que traduce “preso rematado, asesino nato”. Entre esos líderes estaba Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”; un poderoso hombre que, tras fugarse de la cárcel en 2015, fue capturado por la Policía en el municipio de Circasia (Quindío), el 1 de julio de 2024.

Durante al menos 12 años, esta estructura criminal controló desde la cárcel rentas ilícitas como la de la extorsión y se expandió con la creación de células ilegales por fuera el penal. El Tren de Aragua terminó por convertirse en un problema para la misma institucionalidad que protegió su creación como una estructura de control interno de la que era considerada una de las cárceles más peligrosas de Venezuela.

Le puede interesar: Alcaldía habilitó numeral para reportar basuras y escombros en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.