Mindefensa alerta posibles disturbios tras elecciones: Bogotá tiene zonas priorizadas

La cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la apertura del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá. Foto: Ministerio de Defensa

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A pocas horas de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente del país, el Ministerio de Defensa encendió las alertas ante posibles alteraciones del orden público que podrían presentarse después de la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio.

Desde Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades tienen identificados puntos de atención en varias ciudades del país y advirtió que la tensión propia de una contienda entre dos candidatos podría incrementar los riesgos de disturbios, vandalismo y desinformación.

“Al igual que un partido de fútbol, crece más la emoción y se intenta anular la razón. Ya no tenemos trece candidatos, sino solamente dos”, señaló el funcionario durante una entrevista con 6AM de Caracol Radio.

Según explicó Sánchez, la Policía Nacional elaboró un mapa de riesgo electoral a partir de información recopilada por más de 15 entidades y del análisis de más de 200.000 datos, con el objetivo de identificar los principales escenarios de preocupación durante la segunda vuelta presidencial.

Como resultado de ese ejercicio, las autoridades ampliaron de 70 a 94 los puntos priorizados para seguimiento en todo el país frente a posibles situaciones que puedan afectar el desarrollo de la jornada o las horas posteriores al cierre de las urnas.

Bogotá, entre las ciudades bajo observación

El ministro indicó que las principales alertas se concentran en ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

En el caso de Bogotá, las autoridades identificaron puntos específicos de seguimiento en las localidades de Suba, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.

“Bogotá requiere una atención especial porque concentra uno de cada cuatro votantes del país y además cuenta con infraestructura crítica electoral y centros de poder que deben ser protegidos”, afirmó Sánchez.

Pese a las alertas, el ministro aclaró que hasta el momento los organismos de inteligencia no han detectado la existencia de grupos organizados a nivel nacional que estén planeando alterar las elecciones.

“No hemos encontrado a través de inteligencia algún grupo que se esté organizando para afectar el proceso electoral. Sin embargo, en un ambiente tan volátil cualquier desinformación puede activar una turba”, advirtió.

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Más de 408.000 uniformados custodiarán las elecciones

Para garantizar la seguridad de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno desplegará más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.

De ellos, cerca de 248.000 uniformados estarán dedicados exclusivamente a la seguridad del proceso electoral, mientras que otros 160.000 continuarán desarrollando operaciones de control y vigilancia en diferentes regiones del país.

Además, las autoridades activaron de manera anticipada un Puesto de Mando Unificado Electoral y un Puesto de Mando Unificado Cibernético, encargados de monitorear en tiempo real posibles riesgos para la jornada, incluidos intentos de desinformación o ataques contra la infraestructura tecnológica electoral.

En Bogotá, el dispositivo contempla la presencia de 12.500 policías, entre ellos 3.400 uniformados adicionales, 46 secciones de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y 21 pelotones del Ejército Nacional.

Llamado a la calma y advertencia sobre el uso de celulares

El ministro también hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan la calma una vez se conozcan los resultados de las elecciones.

“Alterarnos no va a cambiar los resultados. Invitamos a todos los colombianos a mantener la calma y a esperar los resultados con tranquilidad”, afirmó.

De igual forma, recordó que el Decreto 612 prohíbe tomar fotografías al voto o utilizar celulares dentro del cubículo de votación, una medida que busca proteger la libertad del sufragio y evitar posibles presiones sobre los electores.

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