Conozca los cierres y desvíos por elecciones en Bogotá este 21 de junio

Corferias, Plaza de Bolívar y varios puestos de votación tendrán restricciones viales durante la jornada electoral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Secretaría Distrital de Movilidad presentó el plan especial que regirá durante la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, con cierres viales y desvíos temporales en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a los puestos de votación y garantizar la seguridad del proceso electoral.

Las principales restricciones estarán concentradas en Corferias y en el centro de Bogotá, especialmente en los alrededores de la Plaza de Bolívar, donde se desarrollarán actividades relacionadas con la jornada electoral y el posterior escrutinio.

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En Corferias, los cierres se implementarán entre la carrera 33 y la carrera 40, así como entre la avenida Américas y la calle 26. Los votantes podrán ingresar por la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza.

Además, desde las 5:00 a.m. y hasta las 11:59 p.m. del domingo habrá cierres en la calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida Américas y la carrera 40; en la calle 25 entre carreras 37 y 40; en la carrera 37 entre la avenida La Esperanza y la calle 25; y en la carrera 40 oriental entre la avenida Américas y la calle 25.

Por su parte, en el centro de la ciudad habrá restricciones alrededor de la Plaza de Bolívar. La carrera 8 entre calles 10 y 12B tendrá cierres desde la 1:00 p.m. del sábado 20 de junio, mientras que la carrera 9 entre calles 10 y 12B permanecerá restringida desde las 5:00 a.m. del domingo. El acceso de los votantes estará habilitado por la carrera 9 con calle 12B.

¿Qué puestos de votación tendrán cierres temporales?

La Secretaría de Movilidad informó que varios puestos de votación tendrán cierres parciales o totales en sus alrededores debido a medidas de seguridad y control de aforo.

Entre ellos se encuentran:

Canaima (Usaquén): calle 195 entre carreras 18 y 19, desde las 6:00 a.m. del 20 de junio hasta las 8:00 p.m. del 21 de junio.

Chicó Norte (Chapinero): calle 100 entre carrera 16 y carrera 9, desde las 6:00 a.m. del 20 de junio hasta las 8:00 p.m. del domingo.

Chicó Reservado (Chapinero): carrera 10 entre calles 96 y 97, en ambos sentidos, durante el mismo horario.

Usminia (Usme): carrera 5 entre diagonal 102 Bis Sur y calle 103A Sur.

Danubio Azul (Usme): calle 56A Sur entre carreras 3 y 3C.

Villa Hermosa (Usme): carrera 6F entre calles 97D Sur y 97F Sur.

La Estación (Bosa): carrera 78 entre calles 60A Sur y 63.

Sosiego (San Cristóbal): carrera 9A con calle 18-74 Sur y sectores aledaños.

Registraduría Auxiliar (Fontibón): carrera 103A entre calles 17 y 18.

Santa Teresa (Fontibón): calle 19 entre carreras 98 y 99.

Parque Fundacional de Suba: cierres desde las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 8:00 p.m. del domingo 21.

La Toscana Lisboa Sede B (Suba): carrera 151 entre calles 132D y 132 Bis.

Imprenta Nacional (Teusaquillo): calle 24 Bis entre carreras 66 y 67.

Veraguas (Los Mártires): calle 5A entre carreras 26A y 27.

Salón Comunal Santa Isabel (Los Mártires): carrera 29B entre calles 1F y 1D Bis.

El Castillo de las Artes (Los Mártires): calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15.

La Asunción (Puente Aranda): carrera 32 #1D-21.

Estrella del Sur (Ciudad Bolívar): calle 74A Sur entre carreras 18 y 18A.

San Francisco (Ciudad Bolívar): desde la carrera 21 hasta la calle 66 Sur.

Paraíso (Ciudad Bolívar): desde la carrera 27B con calle 71C Bis A Sur.

Las autoridades explicaron que los horarios de restricción varían según cada punto de votación y podrán extenderse hasta las 8:00 p.m. del domingo, una vez finalice la jornada electoral.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y, de ser posible, utilizar transporte público o bicicleta para llegar a sus puestos de votación. Además, recordó que este domingo no habrá jornada de Ciclovía en Bogotá debido a las elecciones presidenciales.

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