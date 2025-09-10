Mintrabajo ordenó cierre de cocina de Andrés Carne de Res de la 82 por una semana

El restaurante también tuvo que dejar de usar la máquina de humo que generó el incidente.

Luego de una inspección de seguridad de más de ocho horas en el restaurante Andrés Carne de Res, sede de la Calle 82, el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la cocina. Aunque la visita fue adelantada por el accidente ocurrido la semana pasada con máquinas que expiden humo, en la visita, la cartera ministerial encontró riesgos para los trabajadores de la cocina, por lo cual, la selló por una semana.

Así lo informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: “tras la inspección realizada este 9 de septiembre en el establecimiento Andrés D.C. en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, acabamos de poner un sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos”.

¿Qué encontraron durante la inspección a Andrés Carne de Res?

El martes 9 de septiembre, Mintrabajo llevó a cabo la inspección al sitio tras las denuncias del accidente ocurrido el pasado viernes y que dejó al menos nueve personas con quemaduras o lesiones. En la visita de inspección, se identificaron varios riesgos como riesgos eléctricos y riesgo térmicos.

En esa línea, la inspección constató riesgos en la generación de cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios. Por otro lado, la alta temperatura en las cocinas podría representar riesgos considerables para los empleados.

“La investigación seguirá y el restaurante se ha comprometido a iniciar el plan de mejora, pero por ahora vamos a paralizar toda la preparación de la cocina en el restaurante, por lo menos por una semana, tiempo que nos pidió el restaurante para tomar todas las medidas necesarias”, agregó Sanguino.

El ministro también aseguró que ordenó a nivel nacional adelantar las respectivas inspecciones en otras sedes de este establecimiento comercial en donde se han reportado otras denuncias.

🇨🇴 Desde la entrada principal de Andrés Carne de Res DC, la viceministra (e) de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, encabeza la inspección para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales. pic.twitter.com/KMWjKw9ZLG — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 9, 2025

¿Qué pasó en Andrés D.C.?

En redes sociales, usuarios denunciaron lo que sucedió el viernes 5 de septiembre. Según un comensal que se encontraba esa noche, “fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, relató un denunciante en redes sociales.

Añadió que una de las máquinas de humo empezó a expulsar “partículas incandescentes, lo que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir”, agregó, adjuntando fotos de las afectaciones denunciadas.

Según el diario El Tiempo, una máquina que emite humo para presentaciones, se averió y provocó chispas que cayeron sobre la piel y cabello de varios comensales.

“Qué irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación”, agregó el usuario que contó su historia.

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

