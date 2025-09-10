Partido de eliminatorias terminó en batalla campal en City U, centro de Bogotá

Ciudadanos captaron los desmanes presentados en City U tras el partido Colombia vs. Venezuela. Foto: Archivo Particular

Una riña campal en Bogotá opacó por varios minutos la victoria de Colombia contra Venezuela, tras el último partido de las eliminatorias del Mundial 2026. El partido fue proyectado en City U, plaza estudiantil ubicada en el centro de la ciudad, pero terminó escalando a una riña campal entre colombianos y venezolanos, que tuvo que ser intervenida por las autoridades.

Todo comenzó, según la Policía Metropolitana, por un “hecho de intolerancia”, en el cual algunos asistentes comenzaron a discutir por no poder ver la pantalla grande. “Una vez termina el encuentro deportivo se nos presentó un hecho de intolerancia que termina en una riña múltiple entre las hinchadas de la selección Colombia y selección Venezuela”, señaló el coronel Sergio Bayona, oficial de guarnición de la Mebog.

Videos tomados por la ciudadanía evidenciaron la riña. Las imágenes evidencian a personas lanzando botellas o golpeándose entre sí, incluso, con sillas. Para el final de la batalla campal, la plaza quedó inundada de residuos y las autoridades en búsqueda de las personas que iniciaron los hechos.

Bayona agregó: “en este momento damos un parte de tranquilidad, ya que la Policía de Bogotá y la Policía Judicial se encuentra desplegando sus capacidades, recogiendo videos y testimonios para dar con la ubicación de las personas que generaron esta riña”.

Un asistente a la proyección del juego señaló: “primero empezaron a lanzar residuos de plástico, ya cuando la tensión subió y las personas tenían más tragos encima, ya siguieron arrojando botellas de vidrio”, dijo al noticiero City Tv.

