Denuncian que centro comercial en Bogotá habría impedido traslado de mujer enferma

La escena ocurrió en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas generó indignación entre usuarios tras mostrar una situación ocurrida en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, donde una mujer enferma habría tenido dificultades para ser trasladada en silla de ruedas hasta una ambulancia que la esperaba afuera.

En las imágenes, grabadas dentro del establecimiento, un testigo asegura que el personal del lugar no permitía sacar a la mujer en la silla de ruedas mientras se solicitaba autorización a la administración.

“En este momento estamos acá en Plaza Imperial con una persona que está enferma en una silla de ruedas y el centro comercial no permite sacar a una señora a la ambulancia que la está esperando”, dice el hombre mientras registra la escena.

Según su relato, quienes estaban en el lugar tuvieron que contactar a la administración para que se autorizara el uso de la silla de ruedas fuera de las instalaciones.

“Me tocó llamar a la administración para permitir que una persona que está grave pueda irse en una silla de ruedas”, afirma.

En el video, el testigo insiste en que la mujer se encontraba en una situación delicada de salud mientras se realizaban las gestiones para permitir su traslado. Incluso señala que el procedimiento se habría demorado mientras se autorizaba la salida de la silla.

“Vale más la silla de ruedas que la persona”, dice durante la grabación, visiblemente molesto por lo que estaba ocurriendo.

Según el hombre que grabó la escena, la autorización finalmente se dio después de que el personal del establecimiento se comunicara con la administración.

“Autorizaron al señor vigilante, llamando a administración, para que la señora pueda salir”, aseguró.

En medio del procedimiento, un camillero de la ambulancia tuvo que intervenir para ayudar con el traslado de la mujer hacia el vehículo de atención médica.

Lea más: ¿Viaja en Semana Santa? Estas son las vacunas que debe revisar antes de salir de Bogotá

El video generó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron los protocolos de atención frente a emergencias dentro de espacios privados de alta afluencia.

La respuesta del centro comercial

Tras la difusión del video, Plaza Imperial Centro Comercial envió un comunicado a El Espectador en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que el contenido que circula en redes sociales “no refleja el contexto completo de lo sucedido ni las acciones de acompañamiento brindadas por el personal durante la situación”.

Según explicó la administración, la visitante presentó una situación de salud dentro de uno de los establecimientos del centro comercial y el personal del local solicitó el préstamo de una silla de ruedas para facilitar su movilidad mientras se coordinaba la atención correspondiente.

El centro comercial también indicó que cuenta con un servicio de sillas de ruedas destinado a facilitar la movilidad de los visitantes dentro de las instalaciones, el cual funciona bajo protocolos establecidos.

No obstante, señaló que el personal está capacitado para actuar con sentido humano y brindar apoyo oportuno cuando se presentan situaciones de este tipo.

De acuerdo con el comunicado, el personal de seguridad del centro comercial acompañó el traslado de la visitante en silla de ruedas hasta el punto donde abordaría el transporte, con el fin de facilitar su desplazamiento y atención médica.

Finalmente, la administración reiteró que el bienestar y la seguridad de los visitantes es una prioridad y agradeció la comprensión de la comunidad frente a lo ocurrido.

Mientras el video sigue circulando en redes sociales, el caso abrió un debate sobre los protocolos de atención ante emergencias dentro de establecimientos comerciales.

Lea más: Murió Canela, la perrita que vivió más de una década en el Concejo de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.