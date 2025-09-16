Motín e incendio en estación de Policía de Funza dejó 12 reclusos lesionados

Al menos doce reclusos fueron valorados. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quemando colchones, reclusos se amotinaron en la estación de Policía de Funza en horas de la noche de este martes 16 de septiembre. Así lo informó la delegación de Bomberos departamental, entidad que confirmó 12 lesionados tras la conflagración.

Le puede interesar: Aprueban proyecto que garantiza acueducto en Cundinamarca por los próximos 20 años

¿Qué pasó?

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que sobre las 8:00 de la noche personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza continuaba la atención a un incendio provocado, según primeras indagaciones, por privados de la libertad en un intento de amotinamiento.

“Al parecer por un amotinamiento de personas que se encontraban privadas de la libertad. Hicimos la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”, aclaró el capitán.

Mientras continúan valorando a los lesionados, las autoridades indagan las circunstancias que rodearon el motín, pues se reportaron varias celdas con llamas y las medidas a tomar tras este intento de motín en el municipio.

Bomberos reportan incendio en estación de Policía de Funza en un intento de amotinamiento. Al menos doce reclusos atendidos en centros asistenciales por inhalación de humo. pic.twitter.com/gHtM7o6dsg — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.